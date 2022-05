Estamos a pocas horas de que el Pala Olimpico de Turín viva la Gran Final del Festival de Eurovisión 2022, pero la actualidad no se detiene. Y es que, según ha informado Rai News, Israel ha sido descalificada debido a la conducta inapropiada de su representante, Michael Ben David.

Alessandro Cattelan, Michael Ben David, Laura Pausini y Mika durante la segunda semifinal de Eurovisión 2022

Los hechos sucedieron durante la retransmisión de la segunda semifinal del festival celebrada el pasado jueves. Después de la actuación de We Are Domi, representantes de República Checa, que cerraba el grupo de países candidatos que luchaban por hacerse con un puesto en la gran final, la realización conectó con los presentadores de la gala, Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, para dar paso al inicio de las votaciones.

Ben David, visiblemente bebido, con una banderita de Israel en una mano y una copa en la otra, aprovechó ese momento para colocase detrás de los presentadores y bajar las escaleras hasta llegar hasta ellos. Lejos de molestarse ante la inesperada irrupción, el trío de la gala siguió el juego al israelí mientras continuaban con el guión incluso cuando besó a Cattelan en la mejilla después de haberlo intentado, sin éxito, con Pausini.

En la rueda de prensa posterior a la gala, Pausinni, Cattelan y Mika hablaron sobre ello y todos le quitaron hierro al asunto. Para Cattelan "no hubo problema, hasta el beso estuvo bien, es un tipo que estaba para cantar y divertirse, y tal vez se había tomado dos copas, pero realmente no hubo problema", mientras que Pausini catalogó el momento de "alegre y divertido".

Una decisión sorpresiva

Muchos de los eurofans que seguían la retransmisión se quejaron del insólito comportamiento del cantante de "I.M." y le acusaron de buscar protagonismo. Sorprendentemente, la organización ha ido más allá y ha decidido castigarlo con la descalificación de Israel. La decisión, no obstante, no afectará a la gala 'per se' dado que Michael Ben David, con su canción "I.M.", no consiguió clasificarse para la final pero comportará que Israel no podrá participar en la votación.