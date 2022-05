La segunda semifinal de Festival de Eurovisión 2022 concluyó con la incorporación de Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia a la lista de países que actúan en la final del sábado 14 de mayo. Tras su clasificación, los representantes de dichos países dieron una rueda de prensa en la que muchos compartieron lo que habían sentido y sentían tras la semifinal, al igual que se vivieron momentos emotivos, especialmente con Sheldon Riley y Cornelia Jakobs, representantes de Australia y Suecia, respectivamente.

Algunos de los clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión 2022

Ambos artistas intervinieron en la segunda parte de la rueda de prensa, donde Riley se le planteó cómo se sentía al participar en un certamen tan inclusivo y diverso, a diferencia de lo que sucedía en su país con el colectivo LGTBI+: "significa el mundo entero. En Australia, me han contado muchas veces que la 'historia gay' ya se ha contado, que ya no hay más trabajo que hacer". El representante australiano confesó ser consciente de que "en algunos países no estaría seguro haciendo lo que hago. Así que me siento muy agradecido por, simplemente, estar aquí y poder hacer lo que hago en frente de países que, al final del día, me miran desde un lugar de amor". Riley también se enfrentó a la cuestión de qué le diría a su "yo" más joven, momento en el que el cantante respondió "mantente fuerte en lo que crees" y recordó "ser un niño creciendo en una familia muy reservada y religiosa que me decía muchas veces que no sería capaz de hablar, de comunicarme, que no tendría pareja...".

"Es algo que fue parte de mí durante mucho tiempo y recuerdo que, en 2014, vi a Conchita Wurst y me sentí tan enamorado", relató Riley, con una voz cargada de emoción, dado que la ganadora de Eurovisión 2014 cambió su vida, mientras se enfrentaba a "muchas dificultades para amar lo que Conchita representaba". "Gracias por tenerme aquí. Que permitieseis que Australia participe ha cambiado realmente mi vida", declaró además el artista. Jakobs fue la siguiente en hablar y compartió su deseo de celebrar su clasificación con los familiares que la acompañaban en Turín, antes de mencionar lo apoyada que se sentía en el festival. "Estoy tan feliz de este apoyo que estoy recibiendo de estos preciosos países, no me lo puedo imaginar", confesaba la artista que, "tan solo tres meses atrás, era prácticamente desconocida, incluso en Suecia". "He sido una artista indie durante muchos años y esto significa mucho para mí, no puedo expresarlo con palabras", añadía Jakobs, para después romper a llorar, emocionada.

"No había rivalidad entre nosotros"

El resto de clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión 2022

En el encuentro, el rumano WRS también recordó su juventud como bailarín, igual de emocionado que sus compañeros: "Para mí, bailar es muy importante, porque he superado muchas cosas duras en mi vida. Estaba solo en una pequeña ciudad de Rumanía, dejándome el alma bailando con quince años y nadie me podía entender. Me hace sentir genial". Asimismo, se mostró muy "orgulloso de mí mismo, de lo que he hecho esta noche... hemos pasado tantas horas en el estudio y la belleza del proceso está más allá de ganar". Una sensación de orgullo y felicidad que compartieron compañeros como el representante de Estonia, Stefan; el de Polonia, Ochman; el belga Jérémie Makiese o el de Azerbaiyán, Nadir Rustamli. Asimismo, The Rasmus, el grupo elegido por Finlandia, celebró que la final de Eurovisión incluyera a "una banda de rock" como ellos, sobre todo cuando "empezamos hace nueve meses y hemos trabajado cada día para esto. Ha sido una lucha, pero una buena".

Además, entre las cuestiones que se les plantearon, tanto los representantes de República Checa, We Are Domi, como el de Polonia, Ochman, se enfrentaron a la pregunta de a cuál de sus compañeros echarían más en falta en la final. El segundo apuntó a "todos ellos, porque siento que no había rivalidad entre nosotros. Nos apoyábamos y nos respetábamos porque podíamos ver cómo nos preocupábamos de lo que estábamos haciendo. Es difícil no respetar eso", mientras que el trío checo tuvo un nombre claro: Andrea, representante de Macedonia del Norte. "Fue una de las primeras personas a las que conocimos y con la que conectamos. Es una estrella y estamos muy orgullosos de ella. Aunque no haya pasado a la final, estoy segura de que tendrá un gran impacto en el mundo. Quiero darle las gracias por dejarme entrar en su vida", confesaba la vocalista del grupo, conmovida.