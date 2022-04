El domingo 17 de abril, 'Viva la vida' fue testigo de su momento más tenso tras presenciar una intervención de Pepe Navarro. El expresentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' llamó en directo mientras Ivonne Reyes se disponía a hablar sobre él y aprovechó para acusar al programa de proteger a la venezolana tras los presuntos espionajes de los que ha sido acusada La Fábrica de la Tele. Tras haber tenido que cortar la llamada de raíz, la modelo se pronunció.

Ivonne Reyes, en 'Viva la vida'

En primer lugar, quiso poner en valor las historias previas que había vivido con Navarro desde el formato de Cuarzo Producciones: "Se retrata el solito y demuestra qué tipo de persona es. Ese gran hombre tan elegante que tiene dos sentencias firmes: una por ser el padre de mi hijo y otra por un parte de lesiones contra Vanessa Martín", comentó en tono sarcástico.

Por otra parte, dejó claro que, aunque Navarro haya aceptado por fin hacerse las pruebas de ADN, no piensa darle otra oportunidad: "Yo de Pepe no me fío nada porque no sé de qué es capaz. Si esas pruebas se repitieran en un centro de toxicología, a este hombre algo le daría, buscaría alguna excusa o lo que sea, como hizo esas cuatro veces", sentenció, dando a entender que piensa que su ex sería capaz de manipular las pruebas.

La relación entre Pepe Navarro y Alejandro Reyes

Siguiendo con las pruebas de ADN, la modelo confesó que su hijo tampoco quiere hacerse las pruebas porque lo ha pasado muy mal y le resulta doloroso hablar con su padre: "No le gusta la actitud. Para él fue muy doloroso en su momento cuando hablaron ellos dos. [...] Lo dejó colgado. Quedaron ellos en encontrarse y Pepe quedó en recogerle, se hablaron y lo dejó, no pasó a por él y no volvió a llamar", relató, añadiendo que su hijo se preguntaba a cada rato si su padre lo quería hasta que consiguió dejar que el asunto pasase a un segundo plano.