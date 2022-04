La expareja de Pepe Navarro, Vanessa Martín, acudió el 8 de abril a 'Viernes deluxe' para contar todo por lo que pasó cuando mantenía una relación con el presentador del mítico 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Fue un tormentosa idilio de casi tres años, que empezó cuando el periodista compartía su vida con Eva Zaldívar, pero, a pesar de esa situación, la invitada del programa se enamoró de él.

Vanessa Martín y Pepe Navarro

Jorge Javier Vázquez quiso saber cuándo empezó su calvario con el presentador. Precisamente, Vanessa Martín expuso que empezó a notar que esa historia de amor con Navarro se acababa al tiempo en que se quedó en cinta: "Para mí, ese sueño acaba el día que me quedo embarazada. [...] Le comenté que estaba embarazada y me dijo que Eva Zaldívar también", explicó. En ese momento, Martín empezó a acudir a un ginecólogo amigo del periodista, que calificó su embarazo como "extrauterino", por lo que Navarro y el sanitario le recomendaron abortar.

Con toda esta situación, Martín fue a pedir una segunda opinión a una clínica privada, donde se le explicó que el feto no tenía latido: "Me dijeron que me tenía que ir corriendo al hospital porque no se sabía desde cuándo no tenía latido y que me podía estar provocando una infección interior", comentaba. Finalmente, tras dos operaciones y estar muy enferma, Martín consiguió abortar, pero esto solo era el comienzo del peor momento junto al presentador.

Así relató la agresión

Vanessa tuvo una última conversación con el periodista para poner fin a la relación, pero el presentador no la dejaba en paz, según la invitada, y ella, por su enamoramiento, siguió accediendo a verle. Martín explicó que estuvo con él una noche en la que le vio muy nervioso y luego le pidió ir a un piso solos para hablar de su relación. Prosiguiendo con su alegato, el peor momento fue cuando quiso salir de allí: "Él intentó en ese momento que tuviéramos relaciones, que todo se arreglase y estuviéramos de una manera normal", explicó.

Después de esto, Martín intentó zafarse del presentador y quiso salir de la casa, pero él la retuvo: "Me cogió del cuello, casi me ahoga, me pega patadas, me pega puñetazos, tengo costillas rotas, tengo la cara destrozada y, cuando reacciona al ver no podía respirar, paró. Me dijo que me lo había buscado porque le ponía muy nervioso", explicó a los colaboradores del programa de La Fábrica de la Tele. Finalmente, esta situación acabo con una denuncia en los juzgados que se resolvió a favor de Martín y condenó a Navarro por "lesiones e injurias leves".

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.