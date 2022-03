Ivonne Reyes tomó asiento en 'Viernes deluxe' para hablar, una vez más, sobre Pepe Navarro y la paternidad del hijo que, supuestamente, mantienen en común, Alejandro Reyes. Tras la entrevista concedida por el periodista al programa de La Fábrica de la Tele en noviembre de 2021, la venezolana aseguró que quiso esperar a que terminara sus intervenciones para desmentir sus palabras.

Eva Zaldívar

Ivonne Reyes lo tenía todo controlado hasta que Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro, quiso intervenir telefónicamente. Ambas intercambiaron reproches y desprecios, pero no fueron capaces de mantener una conversación lógica ni basada en argumentos. "El papá de mi hijo es Pepe Navarro, no tú. ¿Para qué llamas?", le daba la bienvenida la venezolana.

Zaldívar aseguró en varias ocasiones que Reyes "sabe de sobra" quién es el padre de su hijo, "pero no lo quiere decir". "Demuéstralo ya, hazte la prueba de ADN y Alejandro también, porque Alejandro es bienvenido a nuestra familia. Que quede claro, el problema no es de Alejandro, es tuyo", reprochaba.

Ivonne Reyes se mostró reticente a hablar con Zaldívar y no dudó en airear algunos trapos sucios, como la mala situación económica que supuestamenteatravesó. "Yo sí quiero hablar contigo, porque me preocupa Alejandro", le decía la exmujer de Navarro. "No lo menciones. Haz el favor, límpiate la boca para hablar de mi hijo, que es el hermano de los tuyos y no sabemos si de todos", atacaba la venezolana.

Ivonne Reyes siembra la duda

Ivonne Reyes se mostró a la defensiva desde que Zaldívar decidió intervenir. La invitada insinuó, en varios momentos de la llamada, que Navarro podría no ser el padre de uno de los hijos que tiene el exmatrimonio: "Habla de tus hijos, los hermanos de Alejandro, que no son todos", decía. "Eva, cállate, hay mucho por hablar", le advertía minutos más tarde.