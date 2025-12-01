FormulaTV
Conectar

Jaime Cantizano, crítico con la TVE actual por el número de "espectadores y contribuyentes" representados

El presentador arrancó 'Mañaneros' y estuvo al frente en su primera etapa.

Jaime Cantizano, crítico con la TVE actual por el número de "espectadores y contribuyentes" representados
Por Sergio NavarroPublicado: Lunes 1 Diciembre 2025 17:42 (hace 4 horas) | Última actualización: Lunes 1 Diciembre 2025 18:17 (hace 3 horas)

Entre 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' o incluso 'La revuelta', pasando por los prime time conducidos por Marc Giró o por Andreu Buenafuente, son muchos los detractores de la actual programación de TVE, quienes critican, desde su punto de vista, la marcada ideología y la poca representación.

Una de las críticas más sonadas fue la de Mariló Montero, mostrando su opinión desde 'La revuelta', y ahora se suma otro rostro que ha estado ligado a TVE, pues de hecho fue el primer presentador de 'Mañaneros': 'Jaime Cantizano.

Jaime Cantizano, presentando &amp;#39;Mañaneros&amp;#39;
Jaime Cantizano, presentando 'Mañaneros'
Vídeos FormulaTV

"Si la televisión pública me quiere, yo tengo que intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sientan representados. Y esa fue mi posición", comenta el presentador que ahora conduce 'Por fin' en Onda Cero, en una entrevista a Informalia.

A continuación, Cantizano expone que "no puedo llegar y, por la manera que tengo de entender cómo presentar un programa, le tengo que dar una patada a unos o tengo que rechazar a otros", intuyendo alguna clara referencia a los formatos actuales aunque no da nombres ni títulos de programas.

El presentador Jaime Cantizano, al frente de &amp;#39;Mañaneros&amp;#39;
El presentador Jaime Cantizano, al frente de 'Mañaneros'

La nueva fórmula de la programación

Tras estas declaraciones, el citado medio le pregunta si cree que actualmente TVE no representa al mayor número de espectadores y es muy claro con su respuesta: "Yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación con una fórmula del infoentretenimiento, que permite jugar con la información y la opinión".

Ver todos los comentarios (8)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas