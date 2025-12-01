Por Sergio Navarro | |

Entre 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' o incluso 'La revuelta', pasando por los prime time conducidos por Marc Giró o por Andreu Buenafuente, son muchos los detractores de la actual programación de TVE, quienes critican, desde su punto de vista, la marcada ideología y la poca representación.

Una de las críticas más sonadas fue la de Mariló Montero, mostrando su opinión desde 'La revuelta', y ahora se suma otro rostro que ha estado ligado a TVE, pues de hecho fue el primer presentador de 'Mañaneros': 'Jaime Cantizano.

"Si la televisión pública me quiere, yo tengo que intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sientan representados. Y esa fue mi posición", comenta el presentador que ahora conduce 'Por fin' en Onda Cero, en una entrevista a Informalia.

La nueva fórmula de la programación

A continuación, Cantizano expone que "no puedo llegar y, por la manera que tengo de entender cómo presentar un programa,", intuyendo alguna clara referencia a los formatos actuales aunque no da nombres ni títulos de programas.

Tras estas declaraciones, el citado medio le pregunta si cree que actualmente TVE no representa al mayor número de espectadores y es muy claro con su respuesta: "Yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación con una fórmula del infoentretenimiento, que permite jugar con la información y la opinión".