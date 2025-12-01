Entre 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' o incluso 'La revuelta', pasando por los prime time conducidos por Marc Giró o por Andreu Buenafuente, son muchos los detractores de la actual programación de TVE, quienes critican, desde su punto de vista, la marcada ideología y la poca representación.
Una de las críticas más sonadas fue la de Mariló Montero, mostrando su opinión desde 'La revuelta', y ahora se suma otro rostro que ha estado ligado a TVE, pues de hecho fue el primer presentador de 'Mañaneros': 'Jaime Cantizano.
"Si la televisión pública me quiere, yo tengo que intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sientan representados. Y esa fue mi posición", comenta el presentador que ahora conduce 'Por fin' en Onda Cero, en una entrevista a Informalia.
La nueva fórmula de la programación
Tras estas declaraciones, el citado medio le pregunta si cree que actualmente TVE no representa al mayor número de espectadores y es muy claro con su respuesta: "Yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación con una fórmula del infoentretenimiento, que permite jugar con la información y la opinión".