Jane Fonda, arrestada por quinta vez durante las protestas contra el cambio climático

No es la primera y, visto lo visto, no será la última. Jane Fonda ha sido arrestada de nuevo -y van cinco- durante la manifestaciones contra el cambio climático a las puertas del Capitolio, en Washington DC. Una muestra más de su decidido activismo para con la emergencia climática justo un día antes de que la actriz cumpla 82 años.

Jane Fonda se manifiesta ante el Capitolio

Fonda no pasaba una noche en el calabozo desde el pasado 2 de noviembre, cuando fue arrestada por cuarta vez por "desobediencia civil". Según informa Deadline, los organizadores de las protestas la dejaron unas semanas en segundo plano para que no la arrestasen de nuevo, corriendo así el riesgo de sufrir una sentencia más larga y no poder liderar las protestas.

Mientras los manifestantes exigían un necesario acuerdo verde (Green New Deal) para salvar el planeta, un agente se llevaba a Jane Fonda a dependencias policiales. Fue una de las varias arrestadas del día en Washington. En ese momento, los activistas comenzaron a entonar el "cumpleaños feliz", felicitando a la ganadora del Oscar en su 82º aniversario y reivindicando su lucha contra el calentamiento global y la inacción del gobierno estadounidense.

No es la única

Fonda no es el único rostro de Hollywood que se ha sumado a las protestas en el Capitolio. El viernes pasado, la actriz Sally Field también fue arrestada, al igual que Diane Ladd, Piper Perabo, Marg Helgenberger, Ted Danson y Sam Waterston. Katherine Keener y Rosanna Arquette también acompañaron a Fonda. La líder de las movilizaciones se ha comprometido a participar en las próximas acciones previstas hasta que tenga que volver a rodar 'Grace and Frankie' para Netflix a principios de año.