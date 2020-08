Javier Gállego regresa a 'Ya es mediodía' tras su impactante accidente de coche

El pasado miércoles 19 de agosto, Javier Gállego sufría un brutal accidente de coche cuando se encontraba camino a la playa con su hija. El colaborador de 'Ya es mediodía' comunicó lo que le había ocurrido a través de sus redes sociales, mandando un mensaje de calma y asegurando que tanto su hija como él se encontraban en perfectas condiciones.

Javier Gállego regresa a 'Ya es mediodía'

Una semana después, Gállego ha regresado al trabajo, participando en la mesa de colaboradores de 'Ya es mediodía'. Antes de comenzar a tratar los temas de actualidad, Patricia Pardo le ha dado la bienvenida, interesándose por su estado de salud, especialmente después de ver las imágenes con su coche completamente destrozado.

El periodista se emocionaba al ver las instantáneas en pantalla, mientras que Pardo le aseguraba que no quería hacerle pasar un mal rato. "La vida es un instante y te das cuenta de que no depende de ti, aun teniendo prudencia en la carretera", afirmaba. "Depende de algo inesperado ajeno y seamos conscientes de eso".

Su hija se encuentra perfectamente

El golpe tuvo lugar en el lado del copiloto, razón por la que Gállego se emocionaba al ver las imágenes, ya que pensaba en lo que podría haber ocurrido y por suerte no pasó. "Hay gente que luego recuerda mucho lo que podría haber pasado. Yo tengo la suerte de no tener esa sensación, de no despertarme por la noche y decir: 'lo que podría haber sido'". El colaborador comentaba que, para celebrar que todo había sido un susto y que era necesario disfrutar de cada momento, alquilaron un coche al día siguiente y se fueron a disfrutar a la playa como tenían previsto.