La pillada a Díaz Ayuso en 'Ya es mediodía' que se ha hecho viral: "¿Dice que gestionó las residencias?"

Isabel Díaz Ayuso se ha hecho viral una vez más tras conceder una entrevista a 'Ya es mediodía' que se acabó volviendo en su contra. La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que la gestión de las residencias de mayores no eran responsabilidad del mando único del Gobierno, algo que Sonsoles Ónega no pasó por alto. "Las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, los impuestos de la comunidad entera y tenemos una relación directa con el Gobierno de España. Es cierto que son distintas competencias", relataba Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso y Sonsoles Ónega, en 'Ya es mediodía'

"Nos está diciendo que gestionó las residencias. No fueron entonces competencia del mando único", replicaba la presentadora sorprendida. Algo nerviosa, Ayuso respondió: "Bueno, ya estamos. Ya empezamos con lo de... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias como de los hospitales de la Comunidad. Es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales... Pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la Sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado en la entrevista", apuntaba la presidenta.

El vídeo del hospital de Parla

Ayuso lamentó los más de 6.000 fallecidos en las residencias madrileñas y criticó que se utilicen las cifras como arma política. Todo tras recordar el vídeo en el que un médico del Hospital Infanta Cristina de Parla, en Madrid, daba instrucciones de rechazar a los ancianos durante la crisis de coronavirus. "No podemos desde la política cuestionar las decisiones que toman los médicos y menos en un momento de guerra como se que ha vivido, donde esta comunidad ha estado muy sola", ha reclamado.

A juicio de la dirigente popular, "decir que se ha dejado morir a los ancianos por su cartilla o su cuenta corriente es deleznable". "El número elevado de fallecimientos en las residencias se ha dado en todas las autonomías y en la inmensa mayoría de los países y de las comunidades y me parece muy injusto que se solo se ponga el foco en Madrid. Que se extraigan medias verdades, extraer videos de una sesión en un momento en el que se estaban explorando todos los protocolos.... Me parece una falta de respeto", ha zanjado.