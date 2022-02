'Todo es mentira' trataba el tema de la pederastia en la Iglesia Católica española junto a Sor Lucía Caram, el párroco Luis Rodríguez y sus colaboradores. Entre ellos, Javier Nart, que confesó haber sufrido abusos sexuales: "Este es un tema que a mí me hiere profundamente, porque yo a los 7 años también fui victima de abusos en un colegio religioso", reconocía.

Javier Nart, en 'Todo es mentira'

Nart intentaba continuar con su exposición, pero Risto Mejide, muy sorprendido, lo interrumpía para preguntarle si alguna vez lo había contado. Sin embargo, el eurodiputado hizo oídos sordos y prefirió no contestar. El escritor criticó duramente a la Iglesia Católica y explicó que el problema es que el Código de Derecho Canónico considera este tipo de actos por parte de alguno de sus miembros como un "delito privado".

"Siento muchísimo tu experiencia, Javier, y creo que, hablando como víctima, esto te da una autoridad realmente que yo creo que no nos podemos ni imaginar. Con lo cual, agradezco que lo hayas verbalizado. Es un tema en el que yo siempre he dicho tolerancia cero. Me consta que el Papa Francisco está pidiendo y está haciendo que se colabore con la Justicia", contestaba Sor Lucía.

Nart no denunció

Mejide le preguntaba al escritor si había denunciado lo ocurrido. "Tenía siete años", decía. Tras un silencio, Nart añadió: "Pasó, y uno lo supera. Y vives, y vives bien. De vez en cuando te llega el recuerdo cuando estás en este tema", explicó. "La introspección sobre lo que ocurrió, cuando ocurrió, no te lleva a ninguna parte. Hay que vivir, y todas las experiencias te ayudan a madurar y a mirar con optimismo las cosas. Yo no he tenido trauma, no he querido tenerlo", concluía con mucha calma.