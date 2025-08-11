Por Roberto Ponce López |

Jennifer Aniston ha sido portada de la revista estadounidense de cultura y moda Vanity Fair. En ella, además de realizar una impresionante sesión de fotos, ha dado una entrevista muy personal en la que ha hablado sobre todo ello y sobre sus pensamientos ante la situación que vivía el interprete de Chandler antes de que ocurriese lo peor.

Perry fue encontrado muerto en su jacuzzi a la edad de 55 años, su muerte fue a causa de las drogas. Este luchó durante gran parte de su vida contra la adicción a diferentes sustancias que había padecido a raíz de su trabajo como actor. De hecho, tuvo encontronazos con sus compañeros de reparto debido a ello.

"Hicimos cuanto pudimos por él mientras pudimos. (...) Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente difícil para él", explicaba Aniston en esta entrevista. Además de ello, también expresó su sentimiento actual ante el fallecimiento del actor. "Aunque fue muy duro para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es lo mejor", comentó sobre ello. Por último concluyó: "Me alegra que ya no esté sufriendo ese dolor".

La impotencia de sus compañeros en 'Friends' ante sus adicciones

No tan solo Aniston fue una de esas figuras que trataron de sacar a Perry de su problema con el alcohol y las drogas. Matt LeBlanc, Joey en 'Friends', explicó a la revista People en el año 2002 que trató de ayudarlo. "Intenté hablar con él. No hubo repuesta. Es una lucha muy personal, necesitan salir de eso por ellos mismos", comentó ya entonces.

Por su parte, el propio Matthew Perry escribió en sus memorias que Jennifer Aniston lo confrontó sobre esos problemas en el set de la serie. También en esa misma biografía explicó que estuvo años intentando salir de todo ello y para ello fue a 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos, fue 15 veces a rehabilitación y se gastó alrededor de 9 millones de dólares tratando de recuperarse.