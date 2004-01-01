'The Office' se expande en el tráiler de 'The Paper', el spin-off que estrenará SkyShowtime

Peacock |

Dunder Mifflin mantiene sus puertas cerradas, pero eso no impedirá que el espíritu de 'The Office' resurja este mismo año. Peacock estrenará el 4 de septiembre 'The Paper', el spin-off de una de las comedias más populares de la historia de la televisión y, apenas un mes antes de esa fecha, ha decidido compartir el primer tráiler completo de la serie.

El avance se mete de lleno en la oficina en la que transcurrirá la acción. En esta ocasión, el equipo documental que visitó a Michael Scott y compañía en la obra original se dedicará a seguir a los trabajadores del Toledo Truth Teller, un periódico provincial en horas bajas. El diario se dedica a publicar noticias cargadas de clickbait y artículos que requieren escaso esfuerzo, pero la llegada de un nuevo redactor jefe, interpretado por Domhnall Gleeson, provocará un importante cambio entre el equipo.

Sin embargo, para revitalizar los ánimos de los trabajadores, entre los cuales se encuentra el repetidor Oscar Martinez (encarnado por Oscar Nuñez), tendrá que sobreponerse a constantes recortes presupuestarios y a muchos otros obstáculos. En España, podremos ver 'The Paper' de la mano de SkyShowtime, que ya ha confirmado que la sitcom estará disponible en su catálogo en algún momento del próximo otoño.