Mahi y Tom Brusse, ejes de una guerra abierta en 'La casa fuerte': "Me parece sucio, tramposo y rastrero"

La noche del jueves 3 de diciembre, 'La casa fuerte' emitió su décimo tercera gala en Telecinco, en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes, especialmente tensa en los últimos días. De hecho, la tensión acabó haciendo estallar a Mahi Masegosa, algo poco común en ella, quien cargó contra Tom Brusse al enterarse de que el francés había tratado de hacer estrategia en su contra a sus espaldas.

Tom y Mahi durante su discusión en 'La casa fuerte 2'

"Quieres ir a por Rafa y por mí. Te consideras muy fuerte y crees que somos los unicos que te entorpecemos ganar el reality", reprochó Mahi, después de ser informada por Antonio Pavón, a quien Brusse había acudido con el fin de sumarlo a su estrategia, pero fuera de cámaras. "La gente es mi amiga, me quiere y me lo han contado. Entonces ahora vengo y te lo digo delante de la cámara", declaró la concursante, que calificó dicho movimiento como "muy indigno, porque yo he pensado en salvarme a mí y a mi pareja, a mis amigos, pero nunca he dicho que vaya a por alguien como haces tú". "Yo digo lo que me sale del corazón", defendió Brusse, ante lo que Mahi estalló y aseguró que "me voy a cargar a Tom y a Sandra".

"Te lo juro por mi padre, que me has dicho que tienes que llevarte bien con ellos para ganarte al público", reprochó Tom a Pavón, al escuchar sus alabanzas hacia Mahi y Rafa Moya, aumentando el enfado de la primera. "¿Por qué te defiendes echando mierda a los demás? ¿Cómo tienes tan poca vergüenza?", reprochó la concursante, que reconoció que salvaría a Antonio "siempre que esté en mi mano" e insistió a Tom en que "ahora voy a por ti". "Juega con que habla fuera de cámara para luego inventarse las conversaciones", declaró Mahi, tras tachar a su compañero de "mentiroso", momento en el que Sandra Pica cuestionó el porqué creía las palabras de Pavón. "¿Y por qué voy a creer lo que dice Tom?", contraatacó la granadina, iniciando una disputa que acabó implicando a Samira Jalil. "Se creen inteligentes y son lo más papanatas que he visto", criticó Masegosa en la gala, tras revivir el enfrentamiento. "Me parece sucio, tramposo y rastrero, es ir por detrás de las cámaras haciendo propaganda y no decirlo a la cara", añadió la concursante, molesta, antes de ver más imágenes del tenso enfrentamiento.

"No estoy aquí para ser un pelota"

"Me da exactamente igual, no estoy aquí para ser un pelota. ¡Empezó la guerra!", declaró Brusse, al hablar con Asraf Beno y Chabelita Pantoja del seguimiento que Mahi y Rafa parecían estar teniendo fuera del reality. "Tenemos a toda la casa en contra", observó por su parte Pica ante la pareja, después de desear que "vayan y se metan la lengua en el culo". "Tom vino a decirme varias veces que no le nominara", desveló Mahi, lejos de sus "rivales", mientras que Rafa acusó al francés y su pareja de que "nos tratan de tontos". "Tú quién eres, imbécil. Si fuese Bruce Lee, me lo cargaba", soltó Masegosa, enfadada, al hablar sobre Brusse, a quien en directo calificó de "sucio y tramposo". "Yo hablo directamente, he dicho lo que tenía en mente. Si quieres ganar, tienes que nominar a los fuertes", justificó Tom en la gala, tras lo cual Sandra señaló que "se nos ha bautizado como Eje del Mal. Si quieren seguir en esa onda, que lo hagan".