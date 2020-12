Mayka, indignada en 'La casa fuerte' al ver a Tony, Rebeca y Cristini en la ducha: "Es una falta de respeto"

Casi un mes después de que arrancara la segunda edición de 'La casa fuerte', Tony Spina protagonizó una de las escenas más picantes del reality hasta la fecha cuando Cristini Couto y Rebeca Pous decidieron meterse en la ducha con él e incluso trataron de desnudarlo, Un episodio que no gustó nada a la pareja del italiano, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Mayka Rivera, presente en plató en el momento en el que se emitieron por primera vez las imágenes.

Mayka, enfada en 'La casa fuerte' al ver a Tony semidesnudo en la ducha con Rebeca y Cristini

Todo ocurría cuando, a raíz de la prohibición de los acampados de usar las duchas de los residentes, algunos de ellos optaron por saltarse la norma, entre ellos, Spina. El italiano siguió los pasos de Marta Peñate y aprovechó para ducharse en el baño de Couto y Pous, quienes al pillarlo, optaron por compartir una ducha con él, en la que los tres acabaron empapados y desnudos de cintura para arriba, después de compartir incluso insinuantes roces entre risas y bromas que no parecieron incomodar demasiado a Tony, para indignación de Rivera. "Este señor, 'mini' no lo tiene", comentaba Rebeca tras echar un vistazo al interior del calzoncillo de Spina.

"Estoy muy cabreada", confesaba Mayka, tras ver el vídeo, momento en el que reconoció que "no me parece bien" lo que había hecho su novio, después de haber protagonizado un tenso momento en plató durante la publicidad. "No puedo justificar sus actos, lo que acaba de hacer en la ducha me ha parecido una falta de respeto hacia mí", declaraba Rivera, evidentemente molesta, quien matizó que "sé que están jugando y de tontería, pero si yo hago eso con un chico, o con dos, se me tacha de todo". "Me parece fatal, pero ya no por ellas, porque son libres y pueden hacer lo que quieran. Me parece una falta de respeto por él porque tenía que haber quitado la mano cuando la otra le ha mirado", declaró Mayka, haciendo referencia al momento en el que Rebeca retiraba el calzoncillo del italiano para ver el tamaño de su "paquete".

"Me ha parecido mal, pero no lo voy a dejar"

Lejos de recibir el apoyo o la comprensión de los colaboradores, Mayka se tomó con varias personas muy críticas con su actitud, dado que ella y Spina "solo os conocéis desde hace un mes". "Es mi novio igualmente. Es peor eso llevando un mes", defendía Mayka, quien recibió el apoyo de Fani Carbajo. "Tiene razón de ponerse así", aseguró la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', tras lo cual Rivera afirmó que "me ha parecido mal, pero no lo voy a dejar". Un enfado que no duró demasiado a la murciana, que se mostró más tranquila y conciliadora en posteriores intervenciones, en las que señaló que esperaría a que Spina saliera de la casa para hablar de lo que había ocurrido y aclarar las cosas entre ellos.