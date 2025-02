Por Beatriz Prieto | |

El martes 25 de febrero, Jesús Calleja se convirtió en el tercer español en viajar al espacio. Toda una aventura para el presentador de Mediaset, que cumplía así su sueño de niño de la mano de la compañía audiovisual y Prime Video, a través de un evento que no solo abarca el documental 'Calleja en el espacio', sino que también ha incluido la emisión en directo del lanzamiento y aterrizaje del cohete New Shepard en el que el leonés ha viajado junto a otros cinco acompañantes. Una increíble experiencia que Calleja pudo revivir en una rueda de prensa online, desde Texas, donde compartió sus primeras impresiones.

Jesús Calleja en la rueda de prensa tras su viaje al espacio

, confesó Calleja, al revivir su viaje espacial, donde "nada más me asomé por la ventanilla, me olvidé de todo, porque no te haces una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba"., recalcó el leonés. De hecho, le había parecido "abrumador ver el planeta en el que vivimos, porque es de un azul tan intenso y además el espacio es de un negro profundo", hasta el punto de que "he colapsado de la emoción, porque no podía creer lo que estaba viendo," y se topó con sus lágrimas flotando en la nave.

"Todo el descenso ha sido una emoción continua. Estuve llorando y no fui capaz de controlarme", recordó además Calleja quien, "cuando vi a mi hermano, volví a entrar en shock de emoción". "He venido un poco cambiado y tengo que juntar las piezas para entender mi emoción", admitió además el aventurero. Al llegar a lo más alto, Calleja reconoció que "estaba al revés y no me había enterado, fíjate cómo estaba de absorto. Eso es el impacto más potente que he recibido en mi vida". No obstante, el leonés aseguró que era "muy difícil de superar esto, pero lo vamos a hacer", puesto que "seguiré buscando cosas que me estimulen".

Dos fases críticas

Al narrar su viaje, Calleja explicó que "tenemos una consola donde sabemos todas las fases del vuelo, que las tenemos que tener presentes, porque todo lo que sucede en la nave son vibraciones, fuerzas g, explosiones, para que no haya problemas hidráulicos". "Al separarse la cápsula hay una detonación, vibra la nave, es muy violento. La reentrada es terrible. Para abrirse los paracaídas, revienta la parte de arriba", compartió el leonés, motivo por el cual "tienes que tener un adiestramiento para saber todo lo que está ocurriendo".

"Hay dos fases para mí muy críticas: cuando se separa la cápsula y salimos disparados; y otro, cuando se abren los paracaídas. En el momento en el que ves que se han abierto, ya me relajé", rememoró el presentador. Asimismo, Calleja aclaró que el aterrizaje "parece un impacto, pero no lo es: hay gas nitrógeno, que sale a presión unos metros antes de aterrizar y te sustenta la nave para que aterrices suavemente. El gas levanta polvo, pero no ha habido violencia en el aterrizaje". "Había muchas conversaciones, pero estaba tan abstraído en mis pensamientos y todavía llorando, que me concentré en recomponerme. No fui capaz", confesó el aventurero.

Jesús Calleja junto a sus compañeros del viaje espacial

Lo más difícil de gestionar

"Toda mi vida profesional me he ido adiestrando para situaciones difíciles y el riesgo y el miedo es bueno, porque te evita cometer errores", apuntó Calleja, a la hora de abordar sus miedos en esta experiencia, donde convirtió esa sensación "en algo positivo". Sin embargo, mientras que él era quien tomaba "las decisiones y calculo el plan" en otros viajes, aquí "vas más rápido que una bala y no puedo hacer nada excepto ser un espectador. Eso me ha costado más gestionarlo".

El presentador hablaba así de una experiencia que compartió con varios viajeros, con quienes había generado "un vínculo, tenemos un grupo de Whastapp, ahora estamos enganchados y jamás se va a romper". Además, sobre la posibilidad de volver y qué cambiaría, Calleja reconoció que "me divertiría con la ingravidez". "Era tan rápido, que volvería a hacer lo mismo: solo quiero ver ese planeta desde esa perspectiva. El sol me quedó detrás, no me molestaba en los ojos y volver a cargarme de esos instantes... pagaría lo que fuera", admitió el leonés, más que dispuesto a viajar también "a la estación espacial".

"Ojalá más gente invierta en esto"

A la hora de calificar su aventura, Calleja no dio importancia a las etiquetas: "Que me llamen astronauta, ni siquiera había pensado en ello. Sé que soy el tercer español que ha alcanzado el espacio por haber superado la línea de Kármán". De hecho, ante la mención de que había viajado al espacio antes que los astronautas Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, el leonés aseguró que "no soy nada competitivo, son las circunstancias de la vida". "De 22.500 candidatos, han sido elegidos para ir al espacio, van a trabajar allí, será su profesión. Están muy cualificados, son muy amigos y no se trata de competir ni poner marcas. Hacemos cosas diferentes", añadió Calleja, de sus paisanos, a los que veía "pisando la luna" en el futuro.

Asimismo, el aventurero defendió el "democratizar el acceso al espacio" y el hecho de que viajes como el suyo "están regalando a la ciencia información importantísima para beneficiar a la humanidad". De hecho, Calleja opinó que "ojalá que haya más gente que se pague su billete e invierta en esto", al igual que, al mencionar las críticas a este tipo de viajes al espacio, manifestó que "yo no juzgo, dejad que la gente haga lo que quiera". El leonés señaló además que "yo que soy explorador, me gusta que esa audacia que tenemos de seguir explorando, la hagamos de forma sostenible", dado que este proyecto reciclaba el 90% del material e incluso "el combustible sale del agua".

Jesús Calleja en el interior de la cápsula de entrenamiento

"A Vasile lo tengo muy presente"

"El proyecto empezó a cuajar, especialmente gracias a Paolo Vasile, hicimos un plan de comunicación y compensaba la inversión. Está siendo un éxito", valoró Calleja, al abordar el ámbito televisivo de su aventura, nacida del hecho de que "encontramos la fórmula para que yo pudiera ir al espacio". "Es una pequeña historia de la comunicación y especialmente de la televisión, es la primera vez que se hace", añadió el leonés, acerca de una experiencia que "ha superado con mucho cualquier expectativa que tenía".

Además, el aventurero aseguró mantener el contacto con Vasile, puesto que este proyecto "lo empezamos a parir con él": "Aunque ahora no esté de consejero delegado, lo tengo muy presente, le estoy muy agradecido". Sobre el lanzamiento de las siguientes entregas del documental sobre su viaje al espacio, Calleja explicó que "el siguiente episodio es todo lo que ha ocurrido desde que llegue a Estados Unidos y, lo más pronto posible, lo vais a ver en Cuatro y luego en Prime". "El cuarto episodio será probablemente el más emocional", avanzó el leonés, sin dar más detalles.

Su respuesta a los terraplanistas

Calleja también tuvo espacio para responder a los terraplanistas: "Con todo respeto y educación, tú puedes tener una creencia, pero yo hablo de que he estado allí. Solo puedo decir lo que he visto". "Vas ascendiendo y, cuando llegas al espacio, la curvatura es abrumadora, el color... No estaba preparado para ver ese azul intenso y ese negro no lo he visto nunca", describió el leonés, quien recordó que "la capa de atmósfera se ve muy definida". "Si hay terraplanistas, con respeto: no es cierto, no creáis eso (...) Esas cosas son fruto de ciertas personas que solo creen en lo que ven, pero claro, las dimensiones planetarias son tan grandes que no ves la curvatura y no significa que no exista", defendió el aventurero.