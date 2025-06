Una reportera de 'Malas lenguas' se disculpa tras su choque con un compañero de RTVE

Por Ricardo Cardona |

Durante un encuentro con medios en la IV Cumbre de la Iberosfera en Madrid,. La reportera Esther Yáñez, del programa ' Malas lenguas ' de RTVE, protagonizó un momento de tensión durante un canutazo con Santiago Abascal,la ronda de preguntas.

Mientras pedía orden, "Vamos a ordenarnos uno a uno", ella misma parecía no respetar el turno de palabra, lo que generó incomodidad entre algunos de los compañeros presentes, en concreto a su compañero de cadena, Gabriel López. La tensión continuó fuera de cámaras, donde otro vídeo difundido en redes sociales muestra cómo Yáñez reprochaba a su compañero con un "A mí no me vengas con gilipolleces".

El canutazo a Santiago Abascal con Esther Yáñez para 'Malas lenguas'

Horas después, Yáñez utilizó su cuenta en la red social X para disculparse públicamente con Gabriel López. "Quiero pedir disculpas a mi compañero Gabriel López. Ni las formas ni las palabras fueron las adecuadas. En ocasiones, el ejercicio de nuestra profesión genera situaciones complicadas y, más allá de que el vídeo que circula está descontextualizado y no explica completamente lo sucedido, es justo asumir que esas circunstancias se pueden gestionar de mejor manera", ha escrito.

La respuesta de Abascal a 'Malas lenguas'

El episodio tuvo lugar en un evento marcado por las declaraciones del líder de Vox. Esther Yáñez le formuló dos cuestiones a Abascal: su valoración sobre la petición de elecciones anticipadas por parte de Felipe González y su posición sobre unas declaraciones de la edil de Vox Carla Toscano, que relacionó el "adoctrinamiento" LGTBIQ+ en menores con la pederastia. Abascal respondió que "la inocencia de los menores tiene que ser preservada" y denunció "la sexualización de los menores que se practica en los colegios de toda España".

Jesús Cintora reacciona a las palabras de Santiago Abascal en 'Malas lenguas'

La reportera insistió en conocer los datos concretos que respaldaban esas afirmaciones tan graves. El líder de Vox alegó "datos muy evidentes" sin concretarlos y afirmó que "los que tenemos hijos sabemos lo que están enseñándoles en los colegios". Al insistir y pedirle cifras numéricas, Abascal, sin saber responder, concluyó amenazante: "Le voy a dar un dato muy exacto: cuando nosotros gobernemos en España, no va a haber 'Malas lenguas', ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas".