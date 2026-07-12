Por Fidel Conejero |

La polémica vivida este sábado en 'Malas lenguas noche' en La 2 de RTVE sigue generando reacciones. Después de que la periodista Marta Gómez Montero abandonara el plató entre lágrimas al denunciar sentirse "absolutamente humillada" por Jesús Cintora, tanto el presentador como el presidente de RTVE, José Pablo López, han querido pronunciarse públicamente para pedirle disculpas y tenderle la mano.

El momento se produjo durante un debate sobre la polémica generada por las recientes declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el absentismo laboral como un "cáncer". Cuando Jesús Cintora dio paso a Marta Gómez Montero para intervenir sobre ese asunto, la colaboradora decidió levantarse de la mesa y abandonar el programa visiblemente afectada.

"No voy a contestar, Jesús. Lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", afirmó antes de romper a llorar. La periodista aseguró haber soportado esa situación durante mucho tiempo "por pagar las facturas" y por sus hijos, hasta concluir con una frase que dejó al plató completamente en silencio: "Prefiero comer mierda".

Las disculpas de Jesús Cintora y del presidente de RTVE

Tras la salida de Marta Gómez Montero, Jesús Cintora se limitó a reaccionar con un escueto "Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá, ella sabrá", antes de dar paso a Esther Palomera para continuar el debate sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. La periodista reconoció entonces que la situación "no era plato de buen gusto" y prosiguió con el debate.

Fue más adelante, cuando Jesús Cintora quiso ofrecer una explicación de lo sucedido y tender la mano a su compañera. El presentador aseguró que únicamente le había hecho un gesto para que respetara el turno de palabra, algo que, según dijo, hace habitualmente con todos los colaboradores. "Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal", afirmó, antes de recalcar que Marta Gómez Montero seguía teniendo "las puertas del programa abiertas" y que podría regresar siempre que quisiera.

Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un... https://t.co/bs56QmlunV — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026

La controversia llegó incluso hasta la presidencia de RTVE. José Pablo López publicó un mensaje dirigido directamente a la periodista en el que quiso disculparse también en nombre de la corporación. "No bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público", escribió el máximo responsable de RTVE, quien calificó a Marta Gómez Montero como "una magnífica profesional y una excelente persona" y le aseguró que la televisión pública "seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

Las disculpas de Cintora y del presidente de RTVE llegan apenas unas horas después de un episodio que ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el clima vivido durante el programa y la forma en la que se desarrolló la tertulia. Mientras tanto, Marta Gómez Montero no se ha pronunciado públicamente tras abandonar el plató, más allá de las palabras que dedicó en directo antes de marcharse.