Por Julia Almazán Romero |

Rosario Mohedano ha vuelto a los platós de televisión. La artista ha escogido el programa ' Fiesta ' para reaparecer públicamente tras casi una década de distancia con Mediaset, y lo ha hecho por todo lo alto con una actuación musical junto a Amor Romeira y un sincero testimonio sobre los motivos que la llevaron a alejarse del medio. ". Quiero dejar claro que yo volví aquí hace siete años cuando la gran Toñi Moreno presentaba ' Viva la vida '", comenzó diciendo.

Durante su visita, Chayo Mohedano presentó 'Ave Fénix', un tema que lanzó en 2024 y que define su momento actual. La canción forma parte de un proceso de reconstrucción personal tras lo que ella describe como su "fondo" emocional. "Yo toqué fondo hace algunos años y entonces creé una canción que se llama 'De qué vas', y que me ayudó a ponerme de frente a los detractores", confesó. "Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior que es lo que quiero fomentar en mi vida", añadió.

Cesar Muñoz le pregunta a Rosario Mohedano qué le hace feliz

La artista aprovechó la entrevista para hablar sin filtros de lo vivido en el pasado. Aunque asegura haber perdonado a quienes le hicieron daño, también reconoce que las heridas siguen presentes. "Yo perdono porque no tengo a esas personas en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar", explicó. "Lo que más daño me hizo es la impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía no servía para nada", afirmó al recordar la presión que vivió en televisión.

En el plató de 'Fiesta', la hija de Rosa Benito dejó claro que su prioridad ahora es su familia y su carrera musical, en la que continúa enfocada. "Valoro que me dedico a lo que me gusta, que no solo canto canciones, sino que además las compongo y las cantan otros artistas.

Valoro que tengo un amor que lleva a mi lado ya 17 años", señaló, orgullosa. Con este regreso, Rosario Mohedano recupera su sitio como artista en Mediaset, esta vez dentro de la sección veraniega 'Aires de Fiesta' presentada por Terelu Campos.

Amador Mohedano ingresa en el hospital de Jerez de la Frontera

Chayo tranquiliza sobre el estado de salud de Amador Mohedano

En medio de la preocupación por el ingreso hospitalario de Amador Mohedano, la artista ha querido lanzar un mensaje de calma en el plató de 'Fiesta'. La cantante aseguró que su padre "está bien, gracias a Dios", la noticia se intentó llevar con total discreción, y ella estuvo tranquila desde el primer momento: "No fue nada grave, lo que necesita ahora es tranquilidad y tiempo, con eso irá poco a poco a mejor", explicó. Unas palabras que ponen algo de luz ante los días de incertidumbre en torno al estado de salud del hermano de Rocío Jurado.