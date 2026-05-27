Por Fidel Conejero |

RTVE ya trabaja en uno de sus nuevos formatos de entretenimiento para la próxima temporada. La corporación ha anunciado 'El túnel: Avanza y gana', un nuevo concurso original de prime time que combinará preguntas, estrategia, tensión y duelos eliminatorios con un premio final de hasta 150.000 euros.

El formato, producido en colaboración con Fremantle España, ha sido creado por Eureka Studios y estará centrado en una gran competición entre concursantes que deberán avanzar dentro de un espectacular túnel superando diferentes rondas de preguntas y enfrentamientos directos.

Según explica RTVE, el concurso arrancará con un amplio grupo de participantes dispuestos a "entrar en el túnel" y mantenerse dentro de la competición respondiendo correctamente y derrotando a sus rivales.

Una competición marcada por la presión y la estrategia

, los concursantes se enfrentaránen distintos duelos eliminatorios en los que no solo importará el, sino también la, lay la capacidad para

La cadena pública define 'El túnel: Avanza y gana' como un concurso marcado por la tensión constante y una puesta en escena muy visual, donde cada decisión puede resultar decisiva para continuar avanzando o quedar eliminado. Además de responder preguntas correctamente, los participantes tendrán que decidir cuándo arriesgar, cómo jugar y a qué rivales enfrentarse para intentar alcanzar la final del programa.

RTVE también ha abierto ya el casting para encontrar a los futuros concursantes del formato. Según la corporación, no será necesario ser un experto en cultura general para participar, ya que el programa buscará perfiles variados donde también pesen la personalidad, la actitud y la capacidad estratégica.