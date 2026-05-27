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ABIERTO EL CASTING

RTVE prepara 'El túnel: Avanza y gana', un nuevo concurso con premios de hasta 150.000 euros

La cadena pública trabaja junto a Fremantle España en un nuevo formato de prime time basado en estrategia, velocidad y cultura general.

RTVE prepara 'El túnel: Avanza y gana', un nuevo concurso con premios de hasta 150.000 euros
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Miércoles 27 Mayo 2026 18:08 (hace 12 horas)

RTVE ya trabaja en uno de sus nuevos formatos de entretenimiento para la próxima temporada. La corporación ha anunciado 'El túnel: Avanza y gana', un nuevo concurso original de prime time que combinará preguntas, estrategia, tensión y duelos eliminatorios con un premio final de hasta 150.000 euros.

El formato, producido en colaboración con Fremantle España, ha sido creado por Eureka Studios y estará centrado en una gran competición entre concursantes que deberán avanzar dentro de un espectacular túnel superando diferentes rondas de preguntas y enfrentamientos directos.

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Según explica RTVE, el concurso arrancará con un amplio grupo de participantes dispuestos a "entrar en el túnel" y mantenerse dentro de la competición respondiendo correctamente y derrotando a sus rivales.

Una competición marcada por la presión y la estrategia

Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en distintos duelos eliminatorios en los que no solo importará el conocimiento, sino también la rapidez mental, la estrategia y la capacidad para gestionar la presión.

La cadena pública define 'El túnel: Avanza y gana' como un concurso marcado por la tensión constante y una puesta en escena muy visual, donde cada decisión puede resultar decisiva para continuar avanzando o quedar eliminado. Además de responder preguntas correctamente, los participantes tendrán que decidir cuándo arriesgar, cómo jugar y a qué rivales enfrentarse para intentar alcanzar la final del programa.

RTVE también ha abierto ya el casting para encontrar a los futuros concursantes del formato. Según la corporación, no será necesario ser un experto en cultura general para participar, ya que el programa buscará perfiles variados donde también pesen la personalidad, la actitud y la capacidad estratégica.

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