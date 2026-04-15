Jesús Vázquez visitó 'Al cielo con ella' y aplaudió los avances sociales: "No se vivía mejor antes"

Por Adrián López Carcelén |

Jesús Vázquez visitó a Henar Álvarez y subió 'Al cielo con ella'. La segunda entrega de la nueva etapa del programa llegó a La 1 el martes 14 de abril con "el presentador español con más formatos a sus espaldas" como invitado estelar. "Madre mía, eso me hace sentirme mayor", confesó el comunicador.

Ante este hito, Henar Álvarez quiso saber el secreto para tener una trayectoria televisiva tan longeva. "Nunca me lo he planteado. Creo que es porque trabajo bien, intento llevarme bien siempre con mis equipos, intento no darle mucho la lata a los jefes y cuando estoy haciendo un programa estoy pensando en los que están al otro lado, intento traspasar esa cosita y llegarle a la gente", aseguró Jesús Vázquez.

Henar Álvarez es la presentadora de 'Al cielo con ella'

Un Jesús Vázquez reivindicativo y musical

Jesús Vázquez llegó al programa reivindicando "la masculinidad frágil", ataviado con un corsé y lamentando los comentarios que aseguran que tiempos pasados fueron mejores. "Pues no, yo antes estaba metido en un armario y tenía que estar fingiendo siempre que tenía novias y eso te explota la cabeza. No se vivía mejor antes, cada vez se vive mejor en eso. Tenemos más derechos, más igualdad. Sí que hay que seguir peleando, pero no se vivía mejor antes. Yo prefiero estar fuera del armario que dentro", afirmó de forma tajante Jesús Vázquez.

Jesús Vázquez se mostró muy reivindicativo durante su entrevista en 'Al cielo con ella'

Asimismo,tras la aprobación de la Ley del matrimonio igualitario. "Para lo que sirve esa ley es para que tengas ese derecho, que luego lo hagas o no es otra cosa, pero es para que tengamos todos los mismos derechos.", dijo Jesús Vázquez.

A lo largo de la entrevista, Vázquez tuvo la oportunidad de hablar de su nueva etapa profesional en TVE: "Me encanta el ambiente que hay ahora, están siempre buscando nuevos formatos, proyectos, gente feliz, todo es fácil. Siempre están a favor del artista, del que da la cara". Precisamente, uno de los nuevos proyectos de la corporación pública es un nuevo especial de 'La casa de la música' presentado por Jesús Vázquez.

"Voy a ser el hilo conductor, y hablaré con alguno de los artistas. Puedo anunciaros que el primer artista que va a estar es el que más actuaciones ha hecho en RTVE en sus 70 años de historia. Una leyenda de la música. Arrancamos con Raphael. Con 82 añazos, vuelve a los escenarios", anunció el comunicador en 'Al cielo con ella'.