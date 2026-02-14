FormulaTV
Jesús Vázquez retoma su faceta de cantante en el Benidorm Fest 2026: Así ha interpretado 'Y yo te besé'

El presentador vuelve a cantar el single de su disco 'A dos milímetros escasos de tu boca', que publicó en 1993.

Jesús Vázquez retoma su faceta de cantante en el Benidorm Fest 2026: Así ha interpretado 'Y yo te besé'
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 14 Febrero 2026 23:28 (hace 1 hora)

En el Benidorm Fest todo es posible. Hasta que Jesús Vázquez retome puntualmente su faceta como cantante que explotó a principios de los noventa. Desde la primera semifinal, no han dejado de sucederse las referencias a la carrera musical del presentador, que arrancó en 1993 con la publicación del álbum 'A dos milímetros escasos de tu boca'. Un disco debut que llegó a vender 50.000 copias gracias a la repercusión del single 'Y yo te besé'.

Jesús Vázquez cantando junto a Javier Ambrossi en la Final del Benidorm Fest 2026
Jesús Vázquez cantando junto a Javier Ambrossi en la Final del Benidorm Fest 2026

A pesar de no darle continuidad a la música en su trayectoria, esta etapa de su carrera se ha convertido en el running gag de la quinta edición del Benidorm Fest, conducida por Inés Hernand, Javier Ambrossi, Lalachus y el propio Jesús Vázquez. Durante las dos primeras semifinales, el director de 'Paquita Salas' rindió homenaje al presentador luciendo algunos de sus looks más icónicos de aquella etapa, y le animó a que volviese a cantar en directo alguno de sus éxitos.

La resolución de esta trama ha tenido lugar dentro de la gran final del Benidorm Fest 2026 con una pequeña actuación en vivo. Tras el show de Izan Llunas, Ambrossi ha insistido en que era el momento de lanzarse y dar el cante, pero antes ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su compañero. "Más allá de todas las coñas y shippeos, me ha hecho superfeliz compartir contigo este momento vital tan importante", haciendo referencia a esta nueva era tras su larga etapa en Telecinco.

Javier Ambrossi acompaña a Jesús Vázquez en &#39;Y yo te besé&#39; en el Benidorm Fest 2026
Javier Ambrossi acompaña a Jesús Vázquez en 'Y yo te besé' en el Benidorm Fest 2026

"Espero que cuando te acuerdes de este momento, donde empezó una nueva vida para ti, pienses que yo te acompañé. Eres un compañero increíble y te quiero para siempre", decía Ambrossi a Vázquez. Mientra que el gallego le devolvía el halago valorando a su compañero como presentador y asegurando que él es el relevo generacional que hace falta.

'Y yo te besé', 33 años después

Finalmente, Ambrossi y Vázquez han interpretado a dúo unas estrofas del estribillo de 'Y yo te besé'. "Y yo te besé. Mis labios se entregaron a tus labios. Y yo te besé, besé. Ni tú ni yo podemos despegarnos, porque. Es una película que está pasando. Yo te besé. Mis labios se amarraron en tus labios", decía la letra de este momentazo televisivo que se enmarca dentro de una gala muy especial que rinde homenaje a la historia del Benidorm Fest y al 70º aniversario de RTVE.

