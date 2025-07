Por Redacción | |

El miércoles 2 de julio de 2025, Yenesi Blanca Martínez fueron las personas encargadas de dar el pregón del Orgullo de Madrid 2025 gracias a sus papeles en ' Mariliendre ', la ficción musical de Atresplayer. Álvaro Jurado fue también anunciado como pregonero, pero horas antes del manifiesto comunicó en sus redes sociales que no se encontraba "en condiciones" debido a que tenía "".

Así, el trío de intérpretes se subía al escenario de la plaza de Pedro Zerolo para alzar la voz y denunciar la proliferación de la ultraderecha en España, aquella que discrimina, que ataca y que mata a personas del colectivo LGTBIQ+. El primero en hablar fue Carlos González, que señaló que "todes les que estamos aquí nos hemos sentido desprotegidos por parte de un sistema que atenta contra nuestra integridad con discursos alarmistas y falsos", hablando también del adoctrinamiento que ejercen.

Yenesi, antes de abandonar el plató de 'Tu cara me suena 12'

Yenesi tomaba la palabra tras González para no olvidar a las "voces disidentes que fueron silenciadas, criminalizadas e incluso asesinadas solo por existir". La artista, tras llamar "nazis" al Gobierno de Madrid, añadía lo siguiente: "Es aterrador ver frecuentemente noticias sobre ataques y asesinatos a nuestro colectivo. Esto no es casualidad, es violencia estructural, es transfobia y no se puede permitir mirar hacia otro lado. Hemos existido siempre y detrás de nosotras, vendrán más".

En el discurso de la actriz y cantante, Yenesi hizo una clara referencia a su conflicto con Lolita Flores en 'Tu cara me suena 12', donde esta última le dijo que tenía "una condición" por la que tenía "que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida". Estas palabras de la jueza de 'TCMS 12' generaron mucha polémica y, a pesar de que Yenesi intentó quitar hierro al asunto entonces, ha querido dejar claro en el pregón del MADO 2025 su opinión al respecto.

Lolita Flores y su reprimenda a Yenesi en 'TCMS 12'

"Basta ya de debatir sobre nuestras vidas, dejadnos vivir en paz. Somos increíbles con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque sí, las personas trans cometemos errores y no estamos obligadas a ser un referente idílico. Yo no estoy obligada a dar ejemplo de nada", reivindicaba Yenesi, provocando un gran aplauso del público presente.

Blanca Martínez, una gran aliada

La actriz aragonesa Blanca Martínez se encargó de cerrar el pregón del Orgullo Madrid 2025. "Mucha gente se ha preguntado qué hace una mujer cishetero aquí. Yo también me hice esa pregunta, pero es que la respuesta es que yo, como muchas, también me siento parte y quiero apoyar esta lucha colectiva", empezaba la intérprete.

"Las mariliendres somos compañeras y somos aliadas. Esto es una cuestión de igualdad y de derechos humanos. (...) Hay que luchar por todas las minorías discriminadas que no encajan en esos moldes de mierda", sumando así también a la luchas a las personas con discapacidad, con cuerpos no normativos y un largo etcétera.