Ibai Llanos, en 'La noche D': "Si ganas mucho dinero, porque te quiten mucho no lo pasas mal a fin de mes"

El martes 2 de febrero, 'La noche D' recibió en directo, a través de videollamada, al famoso streamer Ibai Llanos. Con motivo de que el tema del programa era "el dinero y la felicidad", el formato de Televisión Española invitó al vasco para conversar con el presentador y sus invitados de la noche, Laura Sánchez, Pablo Chiapella y Florentino Fernández quien, al igual que Rovira, no dudó en manifestar su admiración por el trabajo de Llanos en una conversación en la que también se trató la recientemente avivada polémica en torno al traslado de varios youtubers a Andorra.

Ibai Llanos interviene en 'La noche D' para charlar con Dani Rovira y sus invitados

"Imagínate que estás hablando con un lerdo digital. ¿Qué eres, aparte de un ser humano entrañable?", planteaba Rovira, al recibir a Ibai en el formato. "Yo antes era caster, que es como comentarista, y ahora hago directos en Twitch. Es una plataforma para emitir directos y a eso se le llama streamer, que es lo que soy", explicaba el vasco, quien aclaró que era "un poco lo que hacéis vosotros también, hacer algo en directo, lo que sea". Llanos también tuvo ocasión de hablar de sus inicios "con mis colegas". "Comentábamos partidas de otro colega que era muy malo y era muy divertido. Así empezamos", declaró el invitado, momento en el que intervino Flo para bromear sobre el hecho de que "siempre lo vemos así, con un sillonaco detrás, siempre sentado... ahora parece que vas con pijama, no sé si lo es". "No te cortes, lo es. Me llamas a mi casa, ¿qué esperas?", bromeó Ibai, provocando una carcajada al humorista. "Está acostumbrado a hacer su show sin feedback y está así, mirando para abajo", opinaba Fernández, en un instante de la entrevista con algunos problemas técnicos, pensando que el invitado no oía sus palabras. "Que te escucho, cabronazo", lo sorprendió Ibai, con humor.

Durante la entrevista, el streamer confesó también, sin perder el toque bromista, que "justo iba para la universidad para ser un gran periodista como Manolo Lama o el propio Flo incluso, pero empecé a trabajar". "¿Piensas seguir viviendo en la ciudad donde vives o tienes pensado mudarte en algún momento?", planteó Rovira, acercándose a la polémica surgida en torno al traslado de los youtubers y otras personas con altos ingresos a Andorra para evitar pagar muchos impuestos. "La idea es quedarme en Barcelona siempre. O en Madrid o en Bilbao. Ese es el tridente español que manejo", reconoció Ibai, tras lo cual el presentador quiso saber si "te han dado mucho la brasa por lo que dijiste" en el vídeo viral que salió a la luz a raíz de las protestas surgidas por los elevados impuestos a las rentas altas. "Yo, personalmente, me posiciono y te doy toda la razón", afirmaba el presentador, ante lo que Flo intervino para preguntar exactamente de qué estaban hablando. "Yo dije: 'todo el mundo a Andorra, ya'", bromeó Ibai, que procedió a resumir sus palabras y a reiterar la opinión que ya había compartido en dicho vídeo hacía un año.

"Me pareces un comunicador de la hostia"

Ibai Llanos y Florentino Fernández en 'La noche D'

"Si te quitan mucho, es porque ganas mucho. No deberías preocuparte de que te quiten mucha pasta, porque vives bien", manifestó el streamer, para después matizar que "otra conversación es en qué invierten el dinero, a dónde van los impuestos, economía sumergida, políticos corruptos...". "Al que le quiten mucho dinero porque gana mucho, no lo va a pasar mal a final de mes", defendió Llanos. "¿Que luego a una persona le parezca mal y quiera irse a Andorra, a Suiza o a Los Ángeles? Yo no soy su padre, que haga lo que quiera, pero yo aquí estoy muy tranquilo", añadió el invitado, tras lo cual afirmó que "vivo muy bien en España y se come muy bien. Esto Flo también os lo dirá. Si no como en España, me pongo triste". "Está bien viajar porque te das cuenta de lo que tienes en casa", recomendó el aludido, de acuerdo con sus palabras.

"¿Qué es lo que te hace feliz a día de hoy?", planteó Rovira, acorde con el tema del programa. "Lo que necesito a día de hoy es tranquilidad. Estar con mis amigos, comer bien, no tener ningún mal rollo con nadie", respondió Llanos, ya en la recta final de la entrevista. "No te queremos robar más tiempo, porque sabemos que el tiempo que estás aquí no estás ganando dinero", comentó Dani, en la despedida, antes de dar las gracias al streamer "por haber querido estar aquí con nosotros". "Te admiro mucho, me pareces un genio con veinticinco años, un comunicador de la hostia. Te estás sabiendo buscar la vida que te cagas y estás abriendo una veda de trabajo y creatividad en un montón de gente joven, así que no me queda otra que quitarme el sombrero y la cabeza contigo", alabó el espectador, tras lo cual el propio Flo aseguró sobre Llanos que "es genial, soy muy fan".