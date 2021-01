Joaquín Prat hace balance de 'Cuatro al día': "Mi objetivo es comerle la tostada a 'Más vale tarde'"

'Cuatro al día' llegaba el 18 de febrero de 2019 a la parrilla de la cadena secundaria de Mediaset como parte de una estrategia en la que eliminaban los informativos para dedicar su tarde a la información desde otro punto de vista. Pese a las críticas que recibieron, el programa, primero liderado por Carme Chaparro y luego por Joaquín Prat, ha conseguido doblar su audiencia desde marzo, principalmente por su cobertura sobre la crisis del coronavirus.

"Hace dos años cambiamos la línea editorial de Cuatro y nadie lo entendió por la voluntad de no querer entenderlo", se defendía Paolo Vasile al respecto en la rueda de prensa del segundo aniversario del programa. "Hay éxito, no todas las apuestas funcionan, pero esta es una de las que mejores resultados nos ha dado". En cuanto a la mejoría de los datos, han asegurado que siempre han tratado de innovar en aras de lo que la audiencia requería, como cuando decidieron mejorar la información meteorológica lanzando un dron al cielo.

Joaquín Prat al frente de 'Cuatro al día'

Joaquín Prat se ha mostrado muy agradecido de estar al frente de 'Cuatro al día': "Quién me iba a decir 14 meses después que este programa iba a ser el mejor regalo de mi carrera profesional". El comunicador afirma que una de las enseñanzas que aprendió de su padre fue no decir nunca que no a una oportunidad profesional, aunque, como en esta ocasión, trabaje de 11 de la mañana a 9 de la noche, ya que también forma parte de la sección del corazón de 'El programa de Ana Rosa'. Prat ha asegurado que en ningún momento se planteó abandonar el matinal y que fue él mismo quien pidió quedarse una vez que le ofrecieron 'Cuatro al día': "Yo no cortaba la matriz con Telecinco y ellos no tenían que reorganizar el plantel de colaboradores".

Una de las claves de 'Cuatro al día' reside en que se trata de "un espacio para que todo el mundo pueda denunciar", como el mismo Joaquín Prat afirmaba. Especialmente han trabajado en esto durante la pandemia, dando voz a testimonios que, probablemente, no tendrían hueco en otros espacios. En suma, el comunicador tiene claro que la pandemia y el confinamientos fueron quienes ayudaron a que se asentaran en una franja complicada y que, desde el prisma del periodista, "el desafío de poder contarle a la gente cómo están viviendo estos meses tan duros no me lo perdería por nada del mundo".

Objetivo: Superar a 'Más vale tarde'

Joaquín Prat ha recordado lo que suponía ir a trabajar en marzo, donde todos estaban "acojonados", ya que el Covid-19 era un desconocido. Al hilo de esto, ha asegurado que a día de hoy cree que deberían haberse publicado imágenes más duras del coronavirus y de ataúdes del Palacio de Hielo, de modo que se pudiera haber educado mejor a la población. "He llorado más en 'Cuatro al día' que en toda mi carrera profesional", reconocía. "Intento resetear cuando llego a casa y empezar en blanco al día siguiente".

¿Pero qué objetivo tiene de cara a su tercer aniversario? El periodista lo tiene claro, pues, tras haber doblado la audiencia en un año, ahora quiere "comerle la tostada a 'Más vale tarde'". Eso sí, asegura que le tiene mucho cariño a Mamen Mendizábal y que entre los dos hay una competencia sana. No obstante, a nivel de formato, quiere seguir haciendo el mismo programa que hasta ahora, dándole voz a gente, y es que "es el espectador el que decide", de modo que, bajo su punto de vista, "me parece una falta de respeto cargar sobre las cadenas por los contenidos que damos".