Por Mario de Hipólito de Sande |

La quinta y última temporada de 'You' se encuentra actualmente en proceso de rodaje, y Netflix ha dado a conocer esta noticia compartiendo una imagen de Penn Badgley en Nueva York a través de sus redes sociales. Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno, esta actualización nos aclara cuál será el escenario de grabación. La primera temporada fue grabada en Nueva York, mientras que en la segunda, Joe Goldberg se trasladó a Los Ángeles en un intento por escapar de su pasado y asumir una nueva identidad.

Penn Badgley como Joe Goldberg en 'You'

En la próxima temporada,, culminando así su historia donde todo comenzó. Anna Camp , dando vida a los personajes de, respectivamente. De estos nuevos personajes destaca su naturaleza enigmática. Las gemelas, con personalidades que representan el día y la noche,, mientras que

Madeline Brewer, reconocida por su papel en series como 'El cuento de la criada' y 'Orange Is the New Black', dará vida a Bronte en la próxima temporada. Da vida a una intrigante dramaturga que comienza a trabajar en la librería de Joe. A medida que interactúan, surge una conexión entre ellos que lleva a Bronte a reflexionar sobre el rumbo que ha tomado su vida.

¿Cuándo se estrena la última temporada de 'You'?

No se conoce la fecha oficial en la que se estrenará la quinta y última temporada de 'You', pero lo que sí se sabe es que será en 2024. En anteriores ocasiones, la diferencia entre una y otra ha sido de poco más de un año, pero teniendo en cuenta que la ficción acaba de comenzar a grabarse, lo más seguro es que no vea la luz en Netflix hasta finales de año. En esta última temporada Joe volverá a Nueva York, donde comenzará una nueva vida en Manhattan. Aún queda mucho por saber de esta nueva entrega, pero no sería extraño que el cierre estuviese en que volviese al lugar donde empezó todo, esta vez sin esconderse y haciendo frente a la realidad.