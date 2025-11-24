Por Julia Almazán Romero |

Jordi González ha puesto fecha al final de una de las trayectorias más largas y reconocibles de nuestra televisión. El comunicador, que regresó a la pequeña pantalla hace unos meses tras superar una grave enfermedad, ha confirmado que se retirará para siempre cuando termine su etapa al frente de 'Col·lapse', el formato que presenta y dirige en TV3. Una decisión que él mismo define como "meditada", acompañada de confesiones económicas, vitales y profesionales que han dejado grandes titulares.

El presentador ha explicado que parte de esta elección nace de una tranquilidad económica que no esconde: "Tengo cuartos, no tengo hijos, pues adelante", afirma con naturalidad en su entrevista con el diario Ara. González repasa una carrera marcada por programas históricos como 'La noria', 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. Además, reconoce que su paso por Telecinco fue la etapa en la que más llegó a ganar: "Mi mejor sueldo lo llegué a ganar en el año 1999. Cobraba 20 millones de pesetas. 120.000 euros por programa, no por temporada".

Jordi González, presentador de 'Col·lapse'

Su vuelta en septiembre tras un auténtico calvario médico fue también un renacimiento personal. González apareció en 'Tardear' en junio para contar que una bacteria contraída en Medellín lo llevó a permanecer tres semanas en coma y dos meses ingresado, con un proceso de recuperación durísimo: "Tuve que empezar a aprender a comer y caminar, tenía que sincronizar movimientos porque 60 días paralizado te paraliza los músculos". A día de hoy asegura estar "completamente recuperado" y haber superado incluso el impacto emocional de lo vivido.

Jordi González fue presentador de 'Lazos de sangre' en La 1

Sus planes de jubilación

Con todos ese nuevo punto de partida en su vida retomó su actividad en TV3 con 'Col·lapse', que define como su cierre perfecto: "Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario.". El formato catalán le convenció por su reputación, su solvencia y por permitirle ejercer también como director., afirma, dejando claro que no habrá más "síes" televisivos después de este.

Con su retirada en el horizonte, Jordi González asegura que ya sabe qué hará cuando apague para siempre las luces del plató. Primero ha hablado de un viaje que tiene en su agenda desde hace tiempo y no ha podido realizar: "Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido". Además, comenta nuevos objetivos que se quiere marcar en su vida de jubilado: "Quiero aprender inglés y aprender a cocinar". Añade que son las cosas que se propuso "cuando tenía 40 años", pero que con todos los proyectos que ha desarrollado en su larga carrera televisiva, no ha podido realizar.