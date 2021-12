El domingo 26 de diciembre, Telecinco celebró 'Secret Story: La noche de los finalistas', a cargo de Jordi González, quien pudo charlar con los cuatro finalistas del reality tras proclamarse la victoria de Luca Onestini. El presentador fue recibiendo a los concursantes en el orden inverso al que habían salido de la casa, siendo Cristina Porta la penúltima, quien compartió su sorpresa por el apoyo con el que se había topado fuera de la casa, al contrario de lo que habían señalado algunos de sus excompañeros. Además, la catalana recibió un consejo del presentador sobre las críticas que había recibido a lo largo del reality y ahora que se encontraba fuera de él.

Cristina Porta habla con Jordi González en 'Secret Story'

El presentador se encontró en plató con Porta por primera vez al comienzo de la cita, momento en el que el presentador lamentó el hecho de que, por las medidas anti-Covid, "tengamos que prescindir de tanta gente en el público, porque esto habría sido un coliseo". "Claro, pero tal y como oía al público los domingos, prefiero que no haya tanta gente. Me abucheaban siempre", confesó la catalana. "Es una cosa rara: te abuchean, pero luego te votan y casi ganas", valoró el presentador.

"Tengo la sensación de que me han engañado dentro de la casa, porque he salido y he visto que me quiere mucha gente y a mí me decían que no me querían", recalcó la finalista. González abordó entonces lo mucho que "debe perturbar" oír abucheos o aplausos en directo, sobre todo cuando "en tu caso, es verdad que has recibido más abucheos las ultimas semanas". "He recibido abucheos desde la semana uno, siempre. Y estaban los tuits negativos", apuntó Porta, para después reconocer que "te afecta un poco todo. La mayor sorpresa para mí ha sido ver que hay gente que me quiere".

"Este programa ha sido dilapidado"

Minutos después, los presentes abordaron las muchas críticas que Porta recibió a lo largo del concurso: "te puedo gustar o no, pero solo veo rabia y odio. Puedes criticar, pero ser 'hater' es, al final, estar amargado", opinó la catalana. "Este programa ha sido dilapidado, absolutamente denostado por muchísima gente; la mayoría no, evidentemente. Han insultado al equipo de producción, de realización, de dirección, a vosotros, al público, a los presentadores...", intervino González, tras lo cual a admitió que "uno llega a pensar: 'pero, ¿para quién hacemos televisión, para gente que se ha educado en un establo?'". "Pero tienes que vivir con eso, no hagas caso a siete personas que no representan a dos millones", le recomendó el presentador a Porta. "No estoy haciendo nada de caso, porque veo que no son críticas constructivas, sino que están llenas de odio, así que me dan exactamente igual", confesó la aludida.