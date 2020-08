Jorge Javier Vázquez hace público su perfil de Tinder y cuenta sus problemas para ligar

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez ha querido abrirse en su blog en Lecturas desvelando algo íntimo él: su perfil de Tinder. Pero además de enseñarlo, ha contado qué le llevo a crearse una cuenta, qué dos cosas son las que siempre le suceden al hacer match con alguien y qué es lo que no soporta dentro de esa red social.

Jorge Javier Vázquez y su perfil de Tinder

El presentador cuenta que le gusta meterse en redes sociales como Twitter a leer lo que comenta la gente, pero que, cuando se hace TT, prefiere huir porque sabe que será por algo negativo. "Este mes he sido trending topic dos días", cuenta haciendo referencia, sin mencionarlo, a su conflicto con Hacienda". Por ello, Vázquez tomó esta decisión: "Me largué a Tinder inmediatamente a ver cómo andaban mis chorbos". Explica que tiene Twitter, que en su perfil ha puesto una foto de él y que pensaba que le "lloverían las ofertas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que, fundamentalmente, suceden dos cosas".

Ser un rostro popular le lleva a Jorge Javier Vázquez a enfrentarse a dos tipos de personas en Tinder: "La gente que no se cree que soy yo y la que se lo cree y me da un like, match o lo que sea tiene más ganas de conocer al presentador que de ligar", cuenta. Pero claro, lo que el quiere, tal y como afirma, es ligar no quiere que "un chorbo me diga que quiere conocer al Jorge Javier que se esconde detrás del presentador, para firmar autógrafos o para contar chismes de 'Sálvame'.

No tan solicitado como pensaba

Jorge Javier, que sí que ha llegado a quedar presencialmente con varias personas que ha conocido por Tinder, declara que lo que más le cansa de la red social es lo siguiente: "Cuando un muchacho me empieza a decir que por qué hablo con él cuando seguro que tengo a cientos de miles detrás de mí. ¿La gente qué se piensa? ¿Qué tengo lista de espera para fornicar?". Pero no se queda ahí la cosa. También devela que no le hace gracia cuando alguien le asegura que él no es como los demás o cuando otro le confiesa que su sueño es entrar en 'Gran Hermano'.