La Audiencia Nacional desestima el recurso de Jorge Javier Vázquez en su conflicto con Hacienda

Varapalo judicial y económico para el presentador estrella de Mediaset España, Jorge Javier Vázquez. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el catalán presentó en contra de las sanciones por la forma en la que este declaró el IRPF en los ejercicios de los años 2005, 2006 y 2007. De esta forma, el fisco le reclamaba 796.928,81 euros que Vázquez intentó recurrir pero que finalmente sí deberá abonar a Hacienda.

Jorge Javier Vázquez

Esta importante resolución adelantada por Vozpópuli, se produce después de que la Agencia Tributaria detectase irregularidades en la forma en la que Jorge Javier Vázquez realizó la declaración de la renta en los años 2005, 2006 y 2007. El presentador habría utilizado una sociedad instrumental para facturar todo lo que ganó en sus diferentes trabajos profesionales, una sociedad llamada Jorge Javier SL de la que el presentador era socio mayoritario con el 99,9% de las acciones de la misma. De esta forma, este se aprovechó que el Impuesto de Sociedades es del 25% y en el caso de IRFP rozaba el 50%, declarando ingresos de 60.000 euros con una facturación hasta diez veces mayor.

Desde la Agencia Tributaria se considera que Vázquez "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF" y establece que pese a la independencia jurídica del presentador y la compañía, "es innegable una estrecha vinculación entre las mismas y un conocimiento total y absoluto (...) de las actividades de una y otra". Hacienda además deja claro que "la actividad podría haberse realizado directamente por la persona física, sin necesidad de actuar ésta a través de una sociedad", motivo por el que se decidió sancionar al presentador con esta multa que ahora deberá pagar.

Más rostros conocidos implicados

Y es que tras regularizar su situación con Hacienda, Vázquez recurrió para demostrar que no había cometido ninguna irregularidad. Un recurso que finalmente no ha tenido resultado positivo para él, ya que el conductor de 'Sálvame' y 'Supervivientes' que sí deberá abonar la cantidad económica marcada. No será el primero que lo hace y es que no son pocos los rostros conocidos del panorama nacional que han tenido los mismos problemas con la Agencia Tributaria que el catalán y es que muchos de ellos llevaron a cabo la misma estrategia económica que Vázquez; facturando sus ingresos mediante sociedades y no como personas físicas.