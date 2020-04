La crítica de Jorge Javier Vázquez a Pablo Casado y el PP: "Prefiero que me expulsen del Tinder de por vida"

Jorge Javier Vázquez no se esconde. Confeso votante de izquierdas, el presentador de 'Supervivientes' ha aprovechado su columna en Lecturas para lanzar un mensaje a Pablo Casado, que a su juicio "no cumple ninguno de los requisitos para proporcionar confianza a un país atemorizado" en una situación de crisis como la que estamos viviendo a causa del coronavirus.

Jorge Javier Vázquez y Pablo Casado

"Entiendo que Pedro Sánchez no llame a Casado. Yo haría lo mismo. Imagino que tengo que hablar con él y me entra un vacío superexistencial", lamenta sobre la postura del líder de la oposición en el intento de alcanzar un gran pacto de Estado ante la pandemia. Sensación que amplía a otros representantes populares como Teodoro García Egea o Cayetana Álvarez de Toledo. "Fíjate lo poco que me apetecería hablar con ellos que prefiero que me expulsen del Tinder de por vida, para que te hagas una idea del perezote", ironiza el presentador, quien considera que el hecho de que "estas tres personas ocupen cargos de tanta responsabilidad no es malo para el PP, sino para el país entero".

Jorge Javier Vázquez critica que Casado hable de España "como si fuera una parcela familiar". "Como esa parcela es suya, cree que todos deben pensar como él, sentir como él y vivir como él y su paterfamilias –Aznar– dictaminen" (...) Yo no quiero pertenecer a su España/parcela y no por eso no me considero español, que es algo que no sé por qué no le entra en la cabeza. Soy español como quiero serlo", reclama el periodista.

Para el presentador de 'Sálvame', una buena oposición debe "saber estar en silencio cuando corresponde". "Casado me aburre y eso, siendo yo votante de izquierdas, no me alegra, sino que me parece descorazonador", confiesa antes de enviar una advertencia en tiempos de crisis: "Desconfiad de aquellos que lo utilicen como arma para teneros dominados. Y añade: "La peor versión de Pedro Sánchez es la mejor de Pablo Casado".

Acoso de la extrema derecha

Jorge Javier Vázquez denunció recientemente una campaña de bulos por parte de la extrema derecha, con hasta 1.000 tuits diarios criticando que no se mostrase crítico con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos: "No van a conseguir que me calle", dejó claro tras señalar los ataques, que rescataban un vídeo que intercalaba imágenes de 2018 con actuales, dejando entrever que Jorge Javier despreciaba a la tercera edad. "Están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha", denunció sobre el acoso virtual.