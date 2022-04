'La resistencia' recibió la visita de Pablo Alborán la noche del lunes 5 de abril, algo que repasaron brevemente en 'Sálvame'. A raíz de las imágenes, Jorge Javier Vázquez sorprendió al compartir la decepción que sentía con el cantante a raíz de la muerte de Mila Ximénez. La colaboradora había mantenido una estrecha amistad con el artista, razón por la que el equipo del formato se había puesto en contacto con él para conseguir cualquier detalle de parte de Alborán, con el fin de incluirlo en el homenaje que llevaron a cabo en el programa. Sin embargo, no obtuvieron nada del cantante, motivo por el cual el presentador reconoció sentirse desencantado con el malagueño desde entonces, al igual que el equipo de 'Sálvame'.

Jorge Javier habla de Pablo Alborán en 'Sálvame'

"Ya que estamos de confesiones, sé que en algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia", comunicó el presentador en un momento del 'Sálvame Limón', acompañado por Adela González, Carmen Duerto y Luis Pliego. "Veo a Pablo Alborán en 'La resistencia', la verdad es que conquista muchísimos corazones, y, desde hace algún tiempo, me deja bastante frío cada vez que lo veo. Bueno, muy frío", reconocía el catalán, quien recordó que "Mila Ximénez amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él, lo amaba por encima de todas las cosas".

No obstante, Vázquez matizó que, "el día que se va Mila Ximénez, este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán: un audio, un vídeo, una llamada telefónica... algo para decirle adiós a Mila. Y nos fue imposible". "Lo intentamos por todos los medios y, desde entonces, Pablo Alborán se me ha caído bastante", declaró el presentador, quien incluso aseguró que el programa no había recibido respuesta alguna por su parte, a pesar de que "nos conformábamos con cualquier cosa". "Aquí causó decepción general", destapó Vázquez, en referencia a los integrantes del programa.

"Es una decepción"

"Es un gesto muy feo", opinó por su parte Pliego, con quien Ximénez también había compartido cosas sobre su estrecha relación con el cantante. En el lado opuesto, González quiso romper una lanza a favor de Alborán: "igual hay una explicación. Déjame creer en la duda". "Sé probablemente cuál va a ser su parlamento: no me enteré, nadie me dijo nada...", apuntó Vázquez, tras lo cual matizó que "esto no es una lista de agravios ni reproches. Es una decepción". "De la marcha de Mila era imposible no enterarse", argumentó el presentador, tras lo cual reconoció que le había dolido "mucho" el gesto de Alborán, al igual que "a todo el equipo, que sabía de la pasión de Mila por Pablo".