Jorge Javier, sobre el discurso de la hija de Belén Esteban en su boda: "Le ha pegado una hostia al padre"

Con motivo de la boda de Belén Esteban celebrada el sábado 22 de junio, 'Sábado deluxe' se volcó con la celebración, en la que estuvo presente Jorge Javier Vázquez. El presentador retrasó su llegada al programa como consecuencia de su paso por la boda, tras lo cual se lanzó a hablar sobre algunos de los detalles, entre ellos, la hija de Belén, Andrea Janeiro.

Jorge Javier habla del discurso de Andrea Janeiro en 'Sábado deluxe'

El presentador alabó la sencillez del vestido de Andrea, de quien desveló que iba "acompañada con su novio", antes de hablar del emotivo discurso que había hecho durante la ceremonia, en honor a los novios. "Ha sido un discurso en el que todo el mundo ha llorado", desveló Jorge Javier, que añadió que mucha gente "estaba aguantándose las lágrimas".

"La niña se ha emocionado y se ha puesto a llorar", relató el presentador, mientras Cristina Rodríguez señaló que "lo habría hecho con el corazón". "No creas que ha sido todo tan emotivo. Los momentos más emocionantes han sido la entrada de Belén y lo de Andrea Janeiro", señaló Jorge Javier quien, ante las preguntas de sus compañeros sobre quién había llorado o no entre los familiares, confesó que "estaba detrás".

"Una pedazo de hostia"

"La hermana de Miguel también ha hecho un discurso, pero no te llena porque no conoces los antecedentes", confesó Jorge Javier, que pasó a señalar lo que había llamado la atención a los presentes sobre el discurso de la hija de Belén Esteban. "Ha habido una palabra muy fuerte, que ha sido: 'gracias a la educación y a la vida que me has dado'. Y ha recalcado 'materna'", desveló el presentador, quien destacó que había destacado dicha palabra en al menos dos ocasiones. "Es justo que diga eso", opinó Antonio Montero. "Le ha pegado una pedazo de hostia sin manos al padre y, además, con todas las de la ley", señaló Jorge Javier, refiriéndose a Jesulín de Ubrique, padre de Andrea.