Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' sumó una nueva emisión el lunes 18 de septiembre, en la que Jorge Javier Vázquez recibió en plató a la monja Sor Lucía Caram, tras su viaje a Ucrania. Además de hablar del conflicto que asola dicho país desde hace más de un año, presentador e invitada abordaron otros asuntos, en una conversación en la que Sor Lucía recordó una de sus visitas a 'Sálvame'.

Jorge Javier entrevista a Sor Lucía en 'Cuentos chinos'

En un momento de la entrevista, Vázquez le preguntó a su invitada cuál era: "Cuando me piden que me posicione en temas que no me interesan". "Me molesta cuando me están haciendo una entrevista yque estoy haciendo", añadía la monja.

"Me pasó, por ejemplo, en 'Sálvame'", concretó de hecho Sor Lucía. "No me suena 'Sálvame'", soltó entonces Vázquez, despertando algunas risas no solo a su invitada, sino también entre el público presente. "Uno de tus colaboradores que era muy calvo, muy calvo se tiró en contra de mí, como juzgando lo que estaba haciendo. Y le dije: 'Yo he venido a hablar de otra cosa y te pido que no te metas en esto'", recordó la monja.

"Le tengo un cariño tremendo"

A pesar del roce, Sor Lucía recordó que "los compañeros de plató lo neutralizaron totalmente", momento en el que el presentador quiso asegurarse de que "te refieres a Kiko Matamoros". "Yo le tengo un cariño tremendo", añadía Vázquez. "Yo no tengo nada en contra", aseguró la invitada, quien mostró un escaso interés ante la propuesta del presentador de que organizase un fin de semana para ella y Matamoros, "aunque tampoco tendría problema". "A lo mejor aprovecharía para explicarle lo que estoy haciendo", añadió Sor Lucía.