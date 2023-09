Por Beatriz Prieto |

A mediados de junio, Kiko Hernández sorprendía a la audiencia de 'Sálvame' con toda una declaración de amor a Fran Antón, con la que confirmó su homosexualidad. Ahora, tras la boda de la pareja este fin de semana, Jorge Javier Vázquez ha compartido a través de una carta cómo se sintió ante esa confesión, la cual se produjo cuando él ya estaba de baja.

Jorge Javier en el plató de 'Cuentos chinos'

, arrancaba el catalán, en una publicación en Lecturas. Vázquez reconoció incluso que, "de hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en 'Sálvame' que está con Fran Antón y que es gay desde siempre"., reconoció el presentador, quien recordó su ausencia en plató dicha tarde para después admitir que "no me emocioné ni nada"., concretó Vázquez.

Para el presentador resultaba "muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido". "Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que, en ningún momento en veinte años, haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo", lamentó además el catalán, para después añadir que "imaginaba que llevaba una doble vida repleta de placeres y desenfreno y entonces me volvía un poco más loco porque, hora ya es de decirlo, me he sentido estafado".

"No sé nada de su vida"

"No lo llamé, no me salió. Él tampoco me llamó. Tampoco le saldría", reflexionó Vázquez, antes de desvelar que "creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciendo que sabía que estaba enfadado con él pero que me quería mucho". "Pues chico, si sabes que estoy enfado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy de baja", criticó el presentador.

Asimismo, Hernández le envió la invitación a su boda "por WhatsApp": "Me pareció a mí que a lo mejor una llamada tampoco hubiera estado de más. Pero no se produjo". No obstante, a pesar de las críticas, Vázquez aseguró ser consciente de que "un día quedaremos y que nos reiremos", aunque "tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere Kiko tener conmigo porque, después de estar veinte años juntos, me he dado cuenta de que, más allá del muchísimo cariño que le tengo, no sé nada de su vida".