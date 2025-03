Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2025' abrió sus puertas a Anita Williams y Manuel González, a quienes reunió con José Carlos Montoya en Playa Misterio. Aunque el sevillano recibió con un abrazo a la primera, la tensión por lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones' y después no tardó en estallar. Mientras, la llegada del gaditano desencadenó al instante una disputa con Montoya, ante una resignada Anita, sensación que compartió Jorge Javier Vázquez tras intentar varias veces cortar la situación, en vano.

"No me ha quedado claro... ¿vosotros os conocíais ya?", interrumpió el presentador, con humor, tras dejar que los dos andaluces discutieran un par de minutos. Lejos de atacar el enfrentamiento, la disputa llegó hasta el punto de que Anita se puso en medio y los alejó físicamente, sin resultado. "Silencio, por favor. Venga, bah, chicos, ya, ya. ¡Manuel! ¡Montoya!", reiteró varias veces Vázquez, desde el plató. "Está hablando Jorge, por favor, un poco de respeto", intervino Anita, lo que, en lugar de relajar la situación, dio pie a que discutiera con Manuel. Montoya aprovechó para retirarse, aunque no por mucho tiempo, puesto que el sevillano volvió a enredarse con el recién llegado.

Jorge Javier charla con Manuel, Anita y Montoya en 'Supervivientes 2025'

"¡Manuel, por favor! ¡Silencio, Montoya! ¡Ya, silencio, chicos! ¡Montoya, por favor, ayúdame! ¡Montoya, por favor!", insistió el presentador, en vano, hasta soltar un "ni Montoya ni ostias" al ver que ambos concursantes hacían oídos sordos, en medio del silencio resignado de Anita. Vázquez, de hecho, siguió suplicando a viva voz e incluso gritó un par de largos "Manuel", que también fueron ignorados. "Madre mía. Ya no quedan hombres así. Bueno, pues esto es lo que hay", comentó el catalán, con humor, cuando el programa optó por cortar la conexión y él aprovechó para charlar con los defensores de Montoya y Manuel. "La que está aguantando mejor el tipo es Anita", opinó el presentador, en un paréntesis que bastó para tranquilizar los ánimos en Playa Misterio.

"No me has hecho ni puñetero caso"

"Bueno, pues ya pasó. Ya somos amigos", comentó Vázquez, al conectar con los tres concursantes, serios y en silencio. El catalán alabó de Anita "cómo has aguantado esto", momento en el que Montoya le reprochó que no hubiera intervenido. El presentador quiso defenderla, pero tuvo que repetir varias veces el nombre de Montoya, hasta el punto de que creyó que el sevillano no le oía. "Pero si, cuando estabas ahí hablando tan tranquilamente con Manuel, te he dicho ochocientas mil veces 'Montoya, por favor' y yo, que soy como bien sabes, dios de Mediaset, has pasado de mí como de la mierda y no me has hecho ni puñetero caso, ¿qué iba a hacer la pobre Anita, si estabais fuera de vosotros mismos los dos?", cuestionó Vázquez.

"Pues perdona, Jorge, de verdad, lo siento. Yo soy muy creyente y, sinceramente, nadie sabe lo que he vivido para que se me recalque ahora", soltó el aludido, desatando una carcajada en el catalán. El hecho de que Montoya insistiera en que "yo lo he pasado muy mal" desencadenó un nuevo enfrentamiento con Manuel, durante el cual Anita incluso hizo el gesto de pegarse un tiro en la cabeza, harta. Finalmente, aunque Vázquez intentó recurrir a su paisana, el programa se rindió y continuó con otros asuntos, antes de reunir a los tres concursantes en el juego del barro, donde se mostraron mucho más calmados y conciliadores ante la posibilidad de conseguir recursos para su playa.