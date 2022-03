Gema López anunció la decisión de Isabel Pantoja de desheredar a sus hijos Isa Pantoja y Kiko Rivera en la tarde del jueves 24 de marzo en 'Sálvame'. Esta información se suma al seguimiento que se ha realizado en los últimos días por la situación judicial a la que se enfrenta la cantante, acusada de insolvencia punible por el "caso Panriver".

Isa Pantoja y Jorge Javier Vázquez

Durante la emisión del programa de La Fábrica de la Tele, López seguía comentando cuánto tiene que afrontar la tonadillera económicamente: "Isabel Pantoja para cubrir todo ahora mismo necesita unos siete u ocho millones de euros, a no ser que tenga dinero y por eso se lo quiera dejar a su hermano". La colaboradora explicó que no sabe exactamente de dónde podría sacar el dinero Pantoja si lo tuviera.

"Este es el deseo de Isabel, no significa que se vaya a cumplir", aseguraba López, que sabe que, a pesar de que la tonadillera quiera dejar el dinero en exclusiva a su hermano Agustín Pantoja, no lo va a tener fácil. "El problema es que en caso de que eso siga ahí por escrito, la guerra que ella deja ahí cuando se vaya", comentaba la colaboradora, aludiendo a que legalmente sus hijos pedirán su parte cuando la cantante no esté.

El consejo de Jorge Javier Vázquez

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, quería darle un consejo a Isa Pantoja ahora que las cosas entre madre e hija están muy tensas: "Yo, si fuera Isa P., ahora más que nunca no me separaría de mi madre". Por su parte, Gema López explicaba las razones por las que Vázquez había soltado ese comentario: "Cuando Jorge dice eso, yo lo que interpreto es que para que ella haya tomado esta decisión es porque Isabel está muy mal, incluso planteándose un futuro que nada tenga que ver con la música, sino con su propia vida", sentenciaba.