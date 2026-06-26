Jorge Javier Vázquez expulsa a una participante de 'El diario de Jorge' tras una bofetada

Por Fidel Conejero |

La entrega de 'El diario de Jorge' de este miércoles 25 de junio dejó uno de los momentos más tensos desde el estreno del formato en Telecinco. Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir apenas unos segundos después de comenzar uno de los reencuentros previstos del programa, cuando una de las participantes reaccionó con una bofetada al ver aparecer en el plató a un antiguo amigo con el que llevaba cuatro años sin mantener ningún tipo de relación.

El protagonista de la historia era Lucas, un joven mexicano que acudía al programa con la intención de pedir perdón públicamente a Valentina. Ambos habían sido grandes amigos durante la adolescencia, pero su relación se rompió después de que él avisara a la madre de la joven de que había decidido viajar sola durante más de diez horas para visitar a unos amigos cuando tan solo tenía 15 años. A raíz de aquel episodio dejaron de tener contacto y, aunque años después volvieron a coincidir en España, nunca llegaron a retomar la amistad.

Con motivo del cumpleaños de Valentina, 'El diario de Jorge' organizó un reencuentro sorpresa. La joven desconocía que Lucas era la persona que había solicitado acudir al programa y, antes de verle, aceptó recibirlo en el plató, aunque reconoció que no sabía cuál sería su reacción.

Sin embargo, el esperado reencuentro apenas duró unos segundos.en el plató y antes incluso de que pudiera dirigirle la palabra,, sorprendiendo tanto al público como al propio Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez detuvo el programa y la expulsó del plató

El presentador reaccionó de inmediato e interrumpió el programa para recriminar la actitud de la invitada. "Valentina, lo que te mereces es abandonar el plató. No te mereces estar aquí. Lo siento mucho", afirmó mientras el público rompía en aplausos. "No quiero continuar contigo aquí", añadió antes de acompañarla personalmente hasta uno de los laterales hacia la salida.

Durante el recorrido, Jorge Javier insistió en censurar lo sucedido repitiendo en varias ocasiones: "Muy mal, Valentina, muy mal". Mientras tanto, Lucas permanecía inmóvil en el centro del plató sin haber podido pronunciar una sola palabra desde su entrada.

La expulsión de la participante puso fin de forma abrupta a un reencuentro que pretendía servir para cerrar heridas del pasado y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de 'El diario de Jorge' en los últimos meses.