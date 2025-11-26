FormulaTV
Telecinco aprueba la renovación más extensa de 'El diario de Jorge' desde su estreno

La cadena ha decidido seguir confiando en Jorge Javier y su equipo hasta el mes de julio.

Por Beatriz PrietoPublicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 03:32 (hace 50 minutos)

En medio de una evidente crisis de audiencia en Telecinco y tras darse a conocer la renovación de 'La isla de las tentaciones', Mediaset España ha decidido seguir confiando también en uno de sus formatos de la franja de tarde, 'El diario de Jorge', cuyo futuro en la principal cadena de Mediaset España ha quedado garantizado hasta el próximo mes de julio.

De este modo, el equipo de 'El diario de Jorge' producirá un total de 147 entregas, siendo así su renovación más duradera hasta la fecha, después de que en mayo sumará 92 citas adicionales. Más recientemente, a comienzos de octubre, el formato ya fue renovado a las puertas de su programa 300, en esa ocasión sin que se concretara el número de entregas.

La continuación del programa de las tardes de Telecinco producido en colaboración con Boomerang llega con su audiencia de la temporada promediando un 9,6%, en medio de una tendencia en ascenso. De hecho, el formato ha crecido dos puntos con respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzó el 7,6%.

Asimismo, a falta de menos de una semana de que concluya el mes de noviembre, 'El diario de Jorge' acumula una media de 9,7% y 767.000 espectadores, siendo el mes con el mejor dato de espectadores desde el mes de abril. Por entonces, el programa también firmó su máximo mensual histórico hasta el momento, con una media de 10,5% y 782.000 espectadores, cuatro décimas por encima del dato del pasado mes de octubre, su segundo mejor dato mensual desde su estreno.

Unas tardes complicadas

Mediaset mantiene así su apuesta por 'El diario de Jorge' en medio de una franja que está resultando ser muy complicada para Telecinco. Tanto es así, que en los últimos meses la cadena ha sufrido continuos cambios, desde la incorporación de 'Tardear' y su posterior cancelación, trago por el que han pasado otros formatos como 'Reacción en cadena' y, más recientemente, 'GH. La vida en directo', a causa de sus bajas audiencias.

