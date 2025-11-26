Telecinco aprueba la renovación más extensa de 'El diario de Jorge' desde su estreno

Programa relacionado
El diario de Jorge
2024 - Act
España
Magazine Entretenimiento Talk Show
Popularidad: #73 de 2.124
En medio de una evidente crisis de audiencia en Telecinco y tras darse a conocer la renovación de 'La isla de las tentaciones', Mediaset España ha decidido seguir confiando también en uno de sus formatos de la franja de tarde, 'El diario de Jorge', cuyo futuro en la principal cadena de Mediaset España ha quedado garantizado hasta el próximo mes de julio.
De este modo, el equipo de 'El diario de Jorge' producirá un total de 147 entregas, siendo así su renovación más duradera hasta la fecha, después de que en mayo sumará 92 citas adicionales. Más recientemente, a comienzos de octubre, el formato ya fue renovado a las puertas de su programa 300, en esa ocasión sin que se concretara el número de entregas.
La continuación del programa de las tardes de Telecinco producido en colaboración con Boomerang llega con su audiencia de la temporada promediando un 9,6%, en medio de una tendencia en ascenso. De hecho, el formato ha crecido dos puntos con respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzó el 7,6%.
Unas tardes complicadas
Mediaset mantiene así su apuesta por 'El diario de Jorge' en medio de una franja que está resultando ser muy complicada para Telecinco. Tanto es así, que en los últimos meses la cadena ha sufrido continuos cambios, desde la incorporación de 'Tardear' y su posterior cancelación, trago por el que han pasado otros formatos como 'Reacción en cadena' y, más recientemente, 'GH. La vida en directo', a causa de sus bajas audiencias.