Jorge Javier Vázquez responde al ataque de Paula Vázquez a 'Sálvame': "Gracias a ella trabajo"

El estallido de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', en el que no dudó en definir su programa "de rojos y maricones" para parapetarse contra la extrema derecha, sigue trayendo consecuencias. Mientras los votantes de Vox arremetían contra él en las redes sociales, Paula Vázquez se mostraba en desacuerdo con el presentador y denunciaba que el espacio hacia un flaco favor a las mujeres.

Jorge Javier ha respondido en su blog de Lecturas al ataque de la presentadora. Lejos de embestir contra ella, como se podía esperar, se ha mantenido cordial (a la par que irónico) hacia ella. "Yo le tengo mucho cariño a Paula. Primero, porque es compañera. Luego, porque compartimos apellido y, ya después, porque gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset", ha escrito, recordando la cláusula de conciencia del contrato de Paula Vázquez por la cual ha rechazado presentar muchos programas.

Jorge Javier Vázquez responde a Paula Vázquez

"Nunca se lo agradeceré lo suficiente, porque como yo tengo conciencia no paro de trabajar", añade el también conductor de 'Supervivientes'. Asegura que llamó a Paula Vázquez después de que tildara a 'Sálvame' del programa "más machista y misógino" para decirle que "quizás el 'más' sobraba". "Ella me contestó que los bolivarianos estaban muy contentos porque desde hacía una semana les habían dejado en paz, y ante eso me tuve que callar", cuenta.

En el texto, en el que Jorge Javier Vázquez narra una reunión ficticia con Paula Vázquez y Pablo Iglesias, ironiza con la responsabilidad que supone ser erigido como líder de la izquierda: "El vicepresidente nos pidió a la camarada Paula y a mí que hiciéramos un poco de ruido para desviar la atención hacia otro foco que no fuera el Gobierno". "Con lo a gusto que estaba yo hablando de Rocíito. ¡Cómo añoro esos tiempos", concluye.

Rufián nombra a Jorge Javier Vázquez en el Congreso

Por si fuera poco esta escalada política, este miércoles Jorge Javier ha sido mencionado en el Congreso de los Diputados por Gabriel Rufián. "Aquí habitualmente cito a Marx y Allende, pero hoy voy a citar a Jorge Javier Vázquez, que dijo el otro día '¿qué pinta aquí Pablo Iglesias?'. Y le voy a decir ¿qué pinta aquí el ataque a ERC?", ha pronunciado en su intervención durante el Pleno para prorrogar el Estado de Alarma.

El presentador ha contestado poco después en el inicio de 'Sálvame'. "Yo no pensaba que ser líder era tan agotador, pero si la gente ha decidido que lo sea, yo lo soy. Y si la gente ha decidido que me tengo que llevar este año mi segundo Premio Ondas, con toda la humildad que me caracteriza, iré a recogerlo", ha bromeado.