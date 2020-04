Paula Vázquez carga contra 'Sálvame': "Es el programa más machista y misógino que existe"

Mediaset ha encontrado un filón insondable en la polémica pillada a Alfonso Merlos junto a Alexia Rivas, reportera de 'Socialité', destapando su infidelidad a Marta López. Durante los últimos días, multitud de formatos del grupo de comunicación, como 'Sábado deluxe' o 'Viva la vida', han indagado en lo sucedido, y 'Sálvame' no iba a ser menos, tratando en profundidad el tema. Sin embargo, esa cobertura no ha sido del agrado de todos, siendo la última voz crítica la de Paula Vázquez.

Paula Vázquez

La presentadora gallega, que cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas, ha acudido a su cuenta de Twitter para expresar su opinión acerca del programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "'Sálvame' es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de "fundamentalmente" mujeres. ¿Y ahora resulta que son la Epifanía del sentido común?".

Además, Vázquez agregaba en forma de hashtag las expresiones "A buenas horas mangas verdes" y "Amos no me jodas", subrayando su evidente indignación. En los últimos años, Vázquez ha estado al frente de 'El puente' y 'Fama a bailar' en Movistar+, tras ser durante las últimas décadas uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla española, lo cual no le ha impedido expresarse con mano dura tanto en esta como otras ocasiones.

Críticas que afectan a todos

La mirada crítica de Vázquez no es ninguna novedad, y Telecinco no ha sido la única cadena en recibir esos ácidos comentarios. En 2017, en una entrevista concedida a Bluper, la veterana comunicadora reflexionó acerca de la realidad de Antena 3: "Me dicen que no hay programas de entretenimiento. Y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia."