La guerra abierta en el PP entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado ha dejado numerosas renuncias tras de sí y la figura del dirigente de la formación política muy dañada frente a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El tema de actualidad ha saltado a todos los ámbitos, entre ellos, a la televisión, donde no solo multitud de formatos han abordado el asunto, sino que también se han mojado algunos de los rostros habituales de la pequeña pantalla. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez ha querido dedicar su habitual publicación en su blog para reflexionar sobre ambos políticos y su situación.

Jorge Javier Vázquez

En una publicación en Lecturas, el presentador de Telecinco recordaba una tarde en la que su madre lo llamaba para contarle que "acabo de ganar 5.000 euros en el programa de la Campos". "No entendía nada", confesó el catalán, sobre dicho episodio, en el que su madre le confesó que había hablado con María Teresa Campos "pero no he dicho que era tu madre". "Bueno, pues que sepas que ese dinero no lo vas a cobrar", recuerda el presentador que le contestó, una vez que comprendió a lo que se refería la mujer, puesto que "no quería yo que se me pudieran lanzar a la yugular por los dichosos 5.000 euros".

Vázquez relacionaba así dicho episodio con el hecho de que "el hermano de Ayuso ha cobrado no sé cuánto dinero por un trabajo (o contraprestación, o comisión) para la Comunidad de Madrid", algo de lo que el presentador comentó que "probablemente será legal, pero es feo". "Cuando parecía que iba a pasar a mejor vida, creo que la presidenta va a salir reforzada de una crisis de dimensiones faraónicas", valoró el catalán, consciente de que "sus votantes no quieren ahondar en el fondo de la cuestión". "La quieren y no van a permitir que ninguna noticia, por oscura que sea, empañe la devoción que sienten por ella. A mí es que ya me empieza a caer bien y todo", confesaba el presentador.

"El pobre hasta me da penica"

"A la chita callando y con esa carita de no haber roto un plato en su vida se ha cargado ya a unos cuantos... y los que te rondaré, morena", escribía Vázquez, quien incluso afirmó sobre Ayuso que "se ha demostrado que, hoy por hoy, es una figura indestructible. Nada que ver con la de Casado, que no va a tener vidas para recomponer una imagen hecha añicos". "Se le ve tan desvalido que el pobre hasta me da penica", reconocía el catalán. Unas palabras tras las cuales reconocía que "yo ya no quiero sofocones y he empezado a aceptar que Isabel Díaz Ayuso tiene muchas papeletas para convertirse en la próxima presidenta del Gobierno". "Lo bueno de todo esto es que, llegado el momento, podrá elegir ministra de Asuntos Exteriores a Tamara Falcó porque ha viajado mucho a Miami", remataba Vázquez, con humor.