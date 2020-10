Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre el sexo: "He fantaseado con la idea de tener un picadero en Madrid"

Jorge Javier Vázquez es bien conocido por no tener pelos en la lengua ni ningún tipo de pudor para tratar cualquier tema. En más de una ocasión le hemos visto hablando de sexo sin tapujos en alguno de sus programas, como en 'Sábado deluxe', pero esta vez ha elegido su blog de Lecturas para reflexionar sobre las nuevas formas de ligar, cómo de a gusto se siente él con ellas y lo que supone el sexo a su edad.

Jorge Javier Vázquez

"Instagram se ha convertido en el nuevo bar", asegura el presentador, quien afirma que "ahora basta con subir fotos a la red y esperar". Vázquez afirma que ligar en las discotecas ya no es posible y que quienes van a ellas lo hacen con la idea de encontrarse con su ligue en el local. "En cuanto a tener relaciones sexuales, olvídate si pretendes conseguirlas en los lugares de ocio. La gente ya sale 'hecha' de casa".

Con cierta nostalgia, el catalán comenta que echa de menos aquellos contactos visuales en la pista de baile, revelando que las apps de ligar no son para él, principalmente por vivir a las afueras de Madrid: "Los planes más cercanos me salen a diez kilómetros, así que tienen que desplazarse o desplazarme. Y entre que hablas, quedas y toda la mandanga pues se te baja el calentón". Eso sí, por su cabeza llegó a pasar la solución perfecta a este problema. "Durante algún tiempo he fantaseado con la idea de tener un picadero en Madrid. Un pisito de soltero para dar rienda suelta a un incesante trasiego de sábanas", cuenta. No obstante, acabó desechando esta idea: "Creo que ya no tengo la mente para coleccionar aventuras sin parar".

Reflexionando sobre el sexo a los 50

El presentador de 'Sálvame' entró en los 50 el pasado julio de 2020 y asegura estar viviendo el sexo de un modo mucho más distinto: "Me asusta que el tiempo pase tan rápido porque a los 50 me estoy entreteniendo con más libertad que a los 20". Afirma que los encuentros esporádicos le dejan "con más asiduidad rasguñas en el alma", lo que entiende que es debido a la edad o incluso a la carne, "que se estremece cada vez con más pasión con el contacto de una nueva piel y teme no volver a sentir esa reparadora electricidad".