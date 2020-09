Belén Esteban se enfrenta a Jorge Javier Vázquez tras sus críticas a la tauromaquia

Rafa Mora y su novia Macarena Millán fueron los protagonistas de 'La Verbena de Sálvame' este jueves 3 de septiembre. La pareja interpretó el mítico tema "Macarena" de Los Del Río pero no fue su actuación la que provocó una polémica en plató, sino el atuendo de ambos. Los estilistas del espacio quisieron homenajear a nuestro país y mientras que ella vestía con los colores de la bandera española, con Mora optaron por realizar un rediseño del traje de torero típico de España.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez quiso mojarse al respecto y después de reconocer que "no se puede obviar lo que culturalmente ha aportado el mundo de los toros a la moda, a la pintura, y a todos los campos", quiso cargar una vez más contra el mundo de los toros, del que siempre ha pedido que fuese ilegal. El presentador mostró entonces una mascarilla que le habían regalado en la que se podía leer: "Tauromaquía, tortura medieval, vergüenza nacional", un texto que gustó muy poco a Belén Esteban, que no dudó en cargar contra su compañero y contra los antitaurinos en general.

El alegato de Belén Esteban

"No contesto porque no me quiero pelear contigo. Pero de verdad...", empezó diciendo La Princesa del Pueblo, mientras Vázquez le recordaba que "podemos opinar distinto" y que "la gente puede discrepar eh". Por su parte, Belén siguió insistiendo en su argumento y afirmó que "aunque no soy taurina ni voy a los toros, yo creo que el mundo del toro no habría que quitarlo", algo que el catalán no dudó en rebatir inmediatamente.

El rifirrafe entre Vázquez y Esteban

"No es malo preguntar", afirmó, mostrándose convencido que "ha llegado el momento en que tenemos que preguntar a la gente si quiere que haya toros o no en España". Este explicó que por ejemplo, en Ecuador hay zonas en las que ya no hay toros a petición popular, tal y como pudo ver en 'Madrileños por el mundo', algo que Belén Esteban espera que no suceda en nuestro país, tal y como reconoció en reiteradas ocasiones. Por su parte, Vázquez prefirió dejar el tema y para evitar una disputa mayor, dio paso a las votaciones de 'La Verbena de Sálvame'.