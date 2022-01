Los concursantes de 'Secret Story 2' están aprendiendo a vivir todos juntos bajo un mismo techo y, poco a poco, van conociéndose todos. Uno de los temas recurrentes que más ha salido en la casa es la orientación sexual de cada aspirante, un tema que han tratado con total normalidad, demostrando que la sociedad avanza. Toñi Moreno, junto al resto de colaboradores del programa, celebraron que entre los de Guadalix haya tolerancia, aunque también ha surgido una duda respecto a Jorge Pérez.

JColaboradores y presentadora de 'La noche de los secretos'

"La importancia de esta normalidad de la que estás hablando es gracias a la educación que se están dando desde casa y que se está normalizando en la sociedad", mencionaba el antiguo concursante de 'Supervivientes 2020'. La presentadora no dejó pasar por alto este testimonio y aprovechó para decirle con total naturalidad: "Ahora mismo, España está pensando si tú eres bisexual".

El guardia civil, por su parte, negó que lo fuera y explicó a la par que sonreía: "La verdad que tengo que decir que nunca me lo he planteado, puedo ver a un hombre y decir que es guapísimo, pero sentir una atracción sexual o algo más... A día de hoy no", comentaba. Sin embargo, tanto Toñi Moreno como Eduardo Navarrete le recomendaron que no se cierre a nada. De hecho, la presentadora concluyó, entre risas: "Nunca es tarde para nada".

Carlos Peña, uno de los rostros más queridos de 'Secret Story'

Carlos Peña se ha convertido en uno de los concursantes más queridos en Guadalix de la Sierra. De hecho, Jorge Pérez se alegraba de que el madrileño se sienta libre para mostrarse tal y como es en el concurso, ya que, según él, intuía que esto no había sido siempre así en el pasado. "Yo lo que recogía antes de las palabras de Carlos es que él nunca ha encontrado ese apoyo en su casa y le ha costado sacar la personalidad que tiene dentro", mencionaba el guardia civil. Peña ha demostrado tener una gran personalidad desde que comenzase el reality y ha sido muy aplaudido por conversaciones sobre la identidad de género.