Los concursantes de los realities de convivencia llevan tiempo sometiéndose a la denominada "línea de la vida", con el objetivo de que la audiencia pueda conocerles más y empatizar con ellos a otro nivel. La primera en ponerse frente a este difícil trago desde la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' fue Brenda Bolarin. Entre lágrimas, relató momentos de lo más complicados relacionados con su infancia, adolescencia e incluso el pasado más presente.

Brenda Bolarin, durante la línea de la vida de 'Secret Story 2'

Si bien es cierto, muchos espectadores aplaudieron que ese relato vital se hubiese grabado previamente y no tuviese lugar en pleno directo. Por ese motivo, Brenda fue llamada al cubo para ser espectadora de sus propias palabras y, dicho sea de paso, escucharse mientras narraba una historia de superación constante. Rotulador en mano, comenzó exponiendo los "comportamientos agresivos" que su madre tenía cuando era pequeña: "No era consciente de que siempre tenía un vaso de vino en la mano", expuso.

Cuando pronunció la palabra "alcoholismo", Bolarin comenzó a romperse: "Allí es donde empezaron mis enfrentamientos con ella", continuó. A raíz de aquella problemática, su vida se torció incluso con "papá Juan": "Cambió mucho, pero en aquella época era muy estricto. [...] Llegó un momento que me enfrenté a él", narró entre lágrimas. Al tiempo, hablaba de huidas de su casa, "broncas monumentales", pero la llegada del padre de sus hijos representó un pico hacia arriba en su línea de la vida.

Cuando decidió independizarse, salió de su casa "con lo puesto", ya que no le dejaron llevarse nada del hogar familiar. Desde aquel momento, la relación con su progenitora se rompió por completo hasta el día que le comunicaron su muerte: "La encontró mi abuela. [...] No me lo quería creer", reiteró rota de dolor. Asimismo, también aseguró haber sido víctima de acoso laboral durante su primer embarazo. Más recientemente, tuvo que enfrentarse a la infección por coronavirus de su hija: "Eso me consumió entera", prosiguió.

Uno de sus momentos más difíciles

Por otro lado, el fallecimiento de su abuela se convirtió en uno de las bajadas más pronunciadas. Brenda no dudó en confirmar que volvió a sentir lo mismo que diecinueve años atrás. La propia voz que habla a los concursantes se rindió ante sus emotivas palabras, dándole las gracias por ser un "ejemplo" para muchas personas. De hecho, Toñi Moreno se mostró más que emocionada ante ese complicadísimo relato.