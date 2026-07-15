Por Fidel Conejero |

Tras hacerse oficial su salida de Atresmedia de mutuo acuerdo, Josep Pedrerol ha aprovechado la emisión de 'El Chiringuito' posterior a la victoria de España frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026 para dirigirse a los espectadores y hablar sobre este asunto por primera vez. El periodista se despidió de la que ha sido su casa durante los últimos trece años, aunque evitó aclarar cuál será el próximo destino del programa y de su equipo.

El comunicado difundido horas antes por Atresmedia confirmó que la relación profesional entre ambas partes finalizará el próximo 20 de julio, coincidiendo con el especial que 'El Chiringuito' dedicará a la final del Mundial. Además, el grupo anunció que Pedrerol también dejará de presentar 'Jugones', poniendo fin a una etapa iniciada en 2013 tras su llegada procedente de Intereconomía.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.



❤️ "Gracias Bardají, Ferreras... ha sido una pasada trabajar aquí".



🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Josep Pedrerol: "Ha sido una pasada trabajar en Atresmedia"

Ya ende Mega,tomó la palabra paradurante todos estos años. "Hoy, a través de un comunicado, se hael próximo lunes. Será el. Antes de nada,, a los jefes de Atresmedia. Ha sido, y lo digo de corazón., con cariño...", afirmó el periodista, visiblemente

A continuación abordó la pregunta que más se repite desde que se conoció su salida: cuál será el futuro del programa. "Preguntáis también dónde estaremos. Entenderéis que, por respeto a esta casa, eso no lo podemos decir. Por respeto a Atresmedia", respondió, evitando desvelar cuál será el próximo destino tanto suyo como de 'El Chiringuito'.

Las palabras de Pedrerol llegan en plena oleada de especulaciones sobre su futuro. En los últimos días, el diario AS ha publicado que Mediaset estaría muy cerca de incorporar tanto al periodista como a buena parte del equipo de 'El Chiringuito' para desarrollar un nuevo espacio deportivo en Telecinco o Cuatro. Sin embargo, ni el grupo audiovisual ni el propio presentador han confirmado ni desmentido esa información.

Por el momento, la única certeza es que la etapa de 'El Chiringuito' en Atresmedia concluirá el próximo 20 de julio con el especial dedicado a la final del Mundial. Será entonces cuando finalicen trece años de una de las marcas deportivas más reconocibles de la televisión española y, previsiblemente, se despejen las incógnitas sobre el futuro de Josep Pedrerol y de un formato que ha logrado consolidarse entre los canales temáticos.