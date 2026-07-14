Por Fidel Conejero |

La etapa de Josep Pedrerol en Atresmedia ha llegado a su fin. El grupo audiovisual ha anunciado este martes que ambas partes han acordado poner fin "de mutuo acuerdo" a su relación profesional, cerrando así trece años en los que el periodista ha estado al frente de 'El Chiringuito' y 'Jugones', dos de los formatos deportivos más reconocibles de la televisión española.

La despedida tendrá una fecha muy concreta. Según ha comunicado Atresmedia, la vinculación finalizará el próximo 20 de julio, coincidiendo con la emisión del especial de 'El Chiringuito' dedicado a la final del Mundial de fútbol. Ese programa servirá como cierre de una trayectoria iniciada en 2013, cuando Pedrerol desembarcó en el grupo tras la desaparición de 'Punto pelota' en Intereconomía.

Trece años al frente de 'El Chiringuito' y 'Jugones'

En su escrito, Atresmedia destaca que 'El Chiringuito' se ha convertido durante estos años en "un referente del análisis, la información y el debate deportivo", además de consolidarse como líder entre los canales temáticos y ampliar su influencia más allá de la televisión gracias a su enorme repercusión en redes sociales y plataformas digitales.

El grupo también pone en valor la, el informativo deportivo deque Pedrerol ha presentado desde su estreno y que, según recuerda la propia cadena, ha conseguido consolidarse comoen la franja de sobremesa.

Josep Pedrerol deja Atresmedia tras 13 años al frente de 'El Chiringuito' y 'Jugones'

El periodista también ha querido despedirse de esta etapa con unas palabras recogidas en el comunicado. "Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices", afirma Pedrerol, que también reivindica el trabajo realizado con 'Jugones'.

Por su parte, el director general de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón, ha agradecido "la profesionalidad, el compromiso y los logros alcanzados" por el periodista y todo su equipo, deseándoles éxito en los nuevos proyectos que emprendan.

Su futuro sigue sin confirmarse

El anuncio pone fin a semanas de especulaciones sobre el futuro de Josep Pedrerol. Días antes del comunicado oficial, el diario AS publicó que el periodista despertaba el interés de varios grupos audiovisuales y aseguró que Mediaset era la opción mejor posicionada para hacerse con sus servicios, con la intención de desarrollar un nuevo formato para Telecinco o Cuatro. Sin embargo, ni Mediaset ni el propio Pedrerol han confirmado hasta el momento esa posibilidad.