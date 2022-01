'La isla de las tentaciones' despidió su cuarta edición la noche del miércoles 12 de enero, en Telecinco, con las hogueras finales de las parejas protagonistas, entre ellas la formada por Zoe Mba y Josué Bernal. Aunque hubo ciertos momentos de dudas y tensión entre ellos durante el encuentro, los dos lograron cerrar su reencuentro con un feliz desenlace y abandonaron juntos su hoguera final.

Josué y Zoe se abrazan al reencontrarse en 'La isla de las tentaciones'

En la recta final del encuentro, Sandra Barneda les instó a "que ha llegado el momento de decir lo que sentís el uno por el otro", cediendo el turno primero a Bernal. "Yo vine aquí en busca de respuestas, sobre todo si realmente eres el amor de mi vida. Me atrevo a decir que tú sentías más por mí que yo por ti, pero después de que nos separaran, me di cuenta de que eres la persona que quiero, la que necesito en mi vida", confesó el marbellí. El novio de Mba aseguró que "no hay tentación que valga", puesto que "me han podido meter a las chicas físicamente más guapas, con una personalidad diez y yo mismo me he sorprendido al pensar que, incluso perfectas, me daban igual. Yo solo quiero a mi chica".

"Me quedo con que, a día de hoy, para mí, eres el amor de mi vida", remató el marbellí, ante la emoción de su pareja. Mba, por su parte, recordó entonces que "yo lo he pasado muy mal aquí. No me imaginaba que esto iba a ser tan duro", sobre su paso por el reality, tras lo cual añadió que "me he sentido muy decepcionada por ti, pero al final, todo el mundo se puede equivocar". "Me alegro de que te hayas dado cuenta de muchas cosas y, yo desde el día uno, me di cuenta de que eras el amor de mi vida", prosiguió la barcelonesa, deseosa de que "llegara este momento, pero tengo que decirte que, si salimos de aquí juntos, necesito que me respetes y que esto no se repita nunca más". "Primero voy yo y luego, nosotros", subrayó Mba, ante lo que Bernal confesó, con calma, que "yo no tengo un pensamiento tan egoísta como tú. Para mí, siempre has sido primera tú. Yo lo voy a aceptar".

"Nadie daba un duro por nosotros"

Josué y Zoe se sinceran antes de tomar una decisión final en 'La isla de las tentaciones'

"Contigo soy la mujer más feliz del mundo, pero necesito que me des mi lugar", solicitó la barcelonesa, antes de que Barneda preguntara a Bernal si abandonaría el programa solo, con su novia o con un nuevo amor. "Me la llevo para casa", soltaba el entusiasmado marbellí, cogiendo a su pareja en volandas. "Creo que nos ha servido para darnos cuenta de lo que realmente queremos. Tenemos que cambiar y mejorar ambos ciertos aspectos, así que salimos con deberes para casa", matizó el participante, a solas ante las cámaras del programa.

En el caso de su pareja, Mba se mostró muy agradecida con la presentadora por el hecho de que "me has enseñado a quererme a mí misma", antes de responder a la misma pregunta. "Me he dado cuenta de que el amor de mi vida es él, así que me voy con él. Nadie daba un duro por nosotros, pero creo que acabamos de demostrar que el amor no es solo felicidad, sino también aprender en pareja y crecer juntos", declaró la barcelonesa, sonriente, puesto que "creo que no hay mejor persona que él para estar a mi lado. Le doy gracias a la vida por habérmelo cruzado en el camino".