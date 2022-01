El miércoles 12 de enero, Telecinco emitió el desenlace de 'La isla de las tentaciones 4', en la que las parejas protagonistas por fin se reencontraron para tomar la decisión final. En el caso de Zoe Mba y Josué Bernal, ambos se recibieron de forma muy cariñosa tras pasar su último día a solas, cada uno en su villa, antes de proceder a aclarar los temas pendientes que pudieran ayudarles a optar por abandonar el programa juntos, como pareja, o solteros, entre los que figuraban tanto las dudas del marbellí sobre la bisexualidad de su novia y su buena relación con Tania Medina, como el hecho de que la barcelonesa dudara si había compartido conversaciones y vídeos subidos de tono con Jennifer, una de las tentadoras.

Zoe se sincera sobre lo que siente por Tania en 'La isla de las tentaciones'

"¿Qué es lo que más te ha molestado de Zoe en esta experiencia?", preguntó Sandra Barneda a Bernal, quien reconoció que se trataba del "tema de la bisexualidad, los jueguecitos con Tania. Me ha descolocado bastante durante toda esta aventura". "Yo tenía más miedo de que me fuera infiel con una chica, que con un chico", añadía el marbellí, sin tapujos. "Quiero que te des cuenta de que yo con mis amigas soy así", argumentó su pareja, tranquila, ante lo que Bernal apuntó que "tú bien sabes que las veces que has hecho cositas y te has quitado curiosidades con ese tema, ha sido con amigas tuyas". Ambos vieron entonces imágenes de la experiencia de Mba en Villa Paraíso, entre las que se podía oír a la barcelonesa soltando que su novio "tiene que entender que a mí también me gustan las chicas, que le puedo ser igual de infiel con un tío, que con una tía".

Asimismo, el programa mostró el momento en el que la pareja de Bernal compartía un pico con Medina cuando le instaban a hacerlo con "la chica que te ponga más sexualmente". "Me gustaría preguntarte si te has sentido atraída por Tania", planteó entonces la presentadora, a quien se sumó el marbellí al reconocer que "esa misma pregunta es la que te iba a hacer ahora mismo". "Yo lo he dicho en millones de ocasiones: a Tania la veo como una hermana. Es como si le diera un beso a mi prima, a su amiga, a mi madre y ya está", respondió Mba, tras lo cual Barneda preguntó si "Tania te ha visto igual". "No. Tania me ha dicho que, si algún día tuviera que probar algo con una chica, lo haría conmigo", admitió la barcelonesa. "Ahí está la cosa", comentaba Bernal, ante lo que su novia cuestionó si "tengo la culpa", sin recibir respuesta.

"Me has vendido la moto"

Zoe exige explicaciones a Josué sobre su pasado con Jennifer en 'La isla de las tentaciones'

La calma se rompió cuando el programa abordó el comportamiento que Bernal había mantenido con algunas solteras en la villa, especialmente con Diriany y Jennifer, momento en el que su pareja compartió que la segunda "vino a hablar con Tania sobre Alejandro y lo primero que hizo fue decirme si me habías explicado los vídeos que había visto de ti". "Hemos hablado de ese tema y te he preguntado en muchas ocasiones que qué cojones había en esas putas conversaciones. Me has enseñado lo que te ha dado la gana y me has vendido la moto como te ha dado a ti la puta gana", acusó Mba, antes de demandar que, "para seguir contigo, necesito que los mismos cojones que has tenido para decir 'mi novia no lo sabe todo', los tengas ahora mismo para decir si esos vídeos los has enviado cuando me estabas conociendo o cuando ya estabas conmigo".

Su novio afirmó entonces que "las conversaciones subidas de tono que tuve con ella, fueron antes de estar contigo", al igual que los vídeos, momento en el que Barneda intervenía para señalar a Bernal que "tú me lo contaste distinto. O me has mentido a mí o estás mintiendo a Zoe ahora". "A mí me contaste que esas conversaciones se produjeron cuando terminó el programa, pero no se había emitido y nadie sabía que Zoe y tú estabais juntos, pero lo estabais de verdad", compartió la presentadora, algo que el marbellí no negó, para después recalcar que "ese tipo de conversaciones las tuve cuando estaba soltero". "Si tú supieras realmente la convivencia que yo he tenido con esta chica en esa casa... ha sido una real mierda. Los juegos que tuve con ella fueron previos a todo mi enfado", aseguró ante su novia, molesta con los juegos que había compartido con las solteras. "Yo he venido aquí a ponerme a prueba y ponerme al límite. Tenía que darme cuenta si realmente siento algo", defendió el marbellí.