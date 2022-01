La noche del martes 11 de enero, Telecinco emitió la primera parte de la final de 'La isla de las tentaciones 4', en la que algunos de los protagonistas tuvieron sus últimas citas con sus solteros predilectos, a excepción de Josué Bernal, Zoe Mba y Alejandro Nieto, quienes se negaron a pasar un día a solas con alguno de los tentadores antes de reunirse con sus parejas. Una primera parte que concluyó con un resumen del desenlace de la edición, con dichos reencuentros, en el que Nieto sorprendía soltando una descarda mentira al recibir a su novia, Tania Medina, en la hoguera final, por la que fue muy criticado en redes sociales.

Tania, perpleja al escuchar la mentira de Alejandro en 'La isla de las tentaciones'

"Yo sinceramente, voy a reaccionar con ella en la medida que ella haya tenido una cita de 24 horas", vaticinaba Nieto, durante su tiempo a solas en Villa Playa, mientras sus compañeros vivían sus citas a solas con sus tentadoras predilectas, menos Bernal. "Si Tania ha tenido una cita 24 horas, seguramente ni la salude. Aunque me muera de ganas, otra falta de respeto no la voy a aguantar y me voy a enfadar bastante", insistía el gaditano, tras el regreso de sus compañeros y la visita de Sandra Barneda para la despedida. Dichas palabras ya parecían adelantar lo que mostró el avance de la última entrega del programa, en la que Nieto recibía a Medina y le preguntaba si había "tenido una cita 24 horas".

La novia del gaditano se limitaba entonces a asentir, para después responder con un "no" cuando el gaditano le preguntaba si "has dormido con el chico". "¿Y por qué la has tenido?", insistía el novio de la canaria, quien se limitaba a asegurar que "ahora hablamos, de verdad". "Yo también la he tenido. Y el juego este se me ha escapado de las manos", mentía entonces Nieto, de forma inesperada, dejando totalmente perpleja a su pareja. Unas palabras que fueron duramente criticadas en redes por lo que implicaban: "la manera en que Alejandro miente para hacerle sentir mal a Tania diciéndole que ha tenido cita y que la ha liado solo para crearle inseguridad y temor a Tania es un poco alarmante", observaba una espectadora, a la que se sumaban otras voces críticas con el movimiento del gaditano.

???????????? ¿PERDÓN? Alejandro en su Hoguera Final: "He tenido una cita y se me ha ido de las manos"



???? #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/19BD7gRr1V — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

La manera en que Alejandro miente para hacerle sentir mal a Tania diciendole que ha tenido cita y que la ha liado solo para creearle inseguridad y temor a Tania es un poco alarmante #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/6TRq5Pi3WX — bea???¹ (@jjkconsequences) January 11, 2022

y Alejandro le dice a Tania que ha tenido cita final y se le ha salido de las manos para qué?? para hacerle daño?? lo odio #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/vGLIu2p4NE — g (taylor's version) (@nosoygem) January 11, 2022

La cara de malo y de manipulador de Alejandro???? Diciendo esas cosas a su novia sólo para hacerla daño???? Mañana voy a brotar con su hoguera, me quitan la cuenta. #LaIslaDeLasTentaciones10 — FrikiTV (@FrikiTV1) January 11, 2022

Es que no puedo describir el asco que me produce verle la cara de rencor que le pone a Tania, que le mienta a la cara sin temblarle un músculo y sólo para hacerle daño... Alejandro, no habrás puesto cuernos, pero lo que has hecho es muchísimo más grave #LaIslaDeLasTentaciones10 https://t.co/DL7GRs7Wd0 — ???????????????? (@albuushii) January 11, 2022

Hablemos de la manipulación psicológica que le hace Alejandro a Tania a su llegada a la hoguera.



Ella le es sincera diciéndole que ha tenido su cita y para dejarla tocada se inventa que él también y se le ha ido de las manos.



Peligroso. Huye Tania.#LaIslaDeLasTentaciones10 — Nuria???????? (@Nuria_Garcia24) January 11, 2022

Por favor Tania, si no lo haces por ti hazlo por toda España. Deja a Alejandro. #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/WBXcnzOtLi — ???????????????????? (@Ma_Ser_) January 11, 2022

Yo viendo como Alejandro saca su vena machista y homófoba delante de toda Españita#LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/lJAaWu5sKd — Rudolph Valentino (@schoolboyqte) January 11, 2022

Alejandro: Tú eres bisexual o lesbiana o una cosa de esas? #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/iiiWlMI6af — ADRIÁN? (@adriveira_) January 11, 2022

"¿Eres lesbiana o algo de eso?"

"Te has equivocado por completo, porque has estado toda la experiencia preocupándote de que otro hombre pudiera quitarte a tu mujer y tú no te estabas dando cuenta de que eras tú mismo el que estaba estropeando nuestra relación", replicaba Medina, en medio del encuentro con Nieto, quien sumó más críticas por los comentarios que recogía el avance. "¿Tú ves bonito que te coma Stiven desde el pie hasta el toto?", cuestionaba el gaditano, que incluso soltó si "¿eres homosexual, lesbiana o algo de eso? Porque todas las imágenes de Zoe, sales tú con el tonteo de no sé el qué", despertando más críticas entre la audiencia. "A mí las chicas no me gustan, pero si en algún momento de mi vida, me apetece, pues lo haré", respondía la canaria, con sinceridad. "¿Qué Tania eres tú? De verdad te lo estoy diciendo", manifestó Nieto, tras lo cual se lo veía acusando a su pareja de que "yo no he mirado a nadie con deseo y tú sí".